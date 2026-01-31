El público celebró la anteúltima noche de la Fiesta Provincial del Pan Casero

En el marco de la tercera luna de la 14° Fiesta Provincial del Pan Casero, Elonce dialogó con las personas que eligieron Sauce de Luna para degustar la especialidad del festival y disfrutar la música, de la mano de grupos folklóricos y de la movida tropical.

Las noches de la Fiesta Provincial del Pan Casero de Sauce de Luna se transmiten en vivo por Elonce, en el marco de su ciclo "Nuestras Fiestas", una propuesta que busca difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que destacan a Entre Ríos y la región.

3era noche Fiesta Provincial del Pan Casero - Sauce de Luna 2026

En este sentido, una mujer oriunda de Estación Sosa, departamento Paraná, dialogó con Elonce y señaló su alegría por disfrutar de la noche. “Es la primera vez que vengo y me parece una fiesta hermosa. Todavía no probé el pan casero pero voy a pasar por los stands”, señaló.

Foto: El Once

Foto: El Once

En el campo de baile las parejas ya combinan pasos al ritmo de la música de Raúl Ríos. En este sentido, una de las parejas, oriunda de Bovril, señaló que hace pocos años comenzaron a asistir a la fiesta. “Es un espectáculo”, señaló la mujer.

Una mujer de Alcaraz señaló que es el tercer año que asiste a la fiesta. “Es hermosa, ya nos bailamos todo. Seguimos esperando para bailar con pasión, me encanta la música. El show de Bilat fue hermoso. Vamos a estar bailando hasta la madrugada”, resaltó.

El grupo con el que asistió señaló que aún “no probó el pan casero”. “Vinimos en trafic desde Alcaraz, en una viajamos 20 personas y en otras 15. Somos conocidos del pueblo, porque es chico”, explicó otra de las asistentes.

Otro hombre de la misma localidad expresó su entusiasmo por participar de la celebración y agregó que en su pueblo se festeja la Fiesta de la Torta Asada, el 7 de febrero. “También se pone re linda”, aseguró.

Otra mujer de Santa Elena señaló que es la primera vez que asiste a la celebración acompañada de su familia. "Me parece una fiesta hermosa, vinimos temprano y recorrimos los stands. Todavía no probamos el pan casero porque había mucha gente comprando”, contó junto a su hija. Y señaló: “El pan casero lo acompañamos con el mate, con la comida del mediodía”.

Foto: El Once

“Me encanta el pan casero o el pan con chicharrón”, sostuvo su hija.

Foto: El Once

Foto: El Once

Foto: El Once