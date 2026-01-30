Sauce de Luna: "Esta fiesta significa volver a encontrarse con amigos y familiares", destacaron

Jóvenes disfrutan de la segunda noche de la Fiesta Provincial del Pan Casero

En el marco de la segunda noche de la 14° Fiesta Provincial del Pan Casero en Sauce de Luna, Elonce dialogó con público presente en el predio, quienes disfrutan al máximo de la propuesta local.

Las noches de la Fiesta Provincial del Pan Casero de Sauce de Luna se transmiten en vivo por Elonce, en el marco de su ciclo "Nuestras Fiestas", una propuesta que busca difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que destacan a Entre Ríos y la región.

Un hombre oriundo de Santa Rosa de Calchines, Santa Fe, comentó que es la primera vez que asisten a la Fiesta del Pan Casero. “Hermoso, muy lindo, una fiesta muy buena, espectacular”, destacó. “Todavía no he probado el pan casero, seguro que mañana sí. Los artistas son muy buenos”, reconoció.

“Es la primera vez en Entre Ríos, vinimos por el certamen”, contó.

Fiesta Provincial del Pan Casero Sauce de Luna 2026 - La gente disfruta y cuenta como prepara pan

Una mujer de Sauce de Luna, radicada en Santa Fe, señaló que concurrió años anteriores. “La música y la organización están muy buenas, la estamos pasando muy bien”, indicó.

Sobre las ediciones anteriores, la mujer sostuvo que la fiesta “va mejorando para bien, muy conforme”.

“Venimos a pasear, hemos comido el pan y es muy rico”, agregó entre risas junto a su marido.

Un hombre de Villa Elisa, departamento Colón, señaló que es la primera vez que concurre a la fiesta y la calificó como “espectacular”. En este sentido, su esposa contó que compraron el pan casero de la fiesta y les pareció “muy rico”. En cuanto a la celebración, la mujer destacó que es “hermosa”.

“He hecho pan casero en horno de barro, soy criada en el campo”, refirió la mujer y contó que el secreto es “dejar levar la masa y tener el horno a punto”.

La fiesta como punto de encuentro joven

Por su parte, un joven vestido con indumentaria gauchesca, relató: “Esta fiesta significa volver a encontrarme con mis amigos y familiares que no veo hace mucho. Es como la navidad. Estoy estudiando en Villaguay y espero estas fechas para encontrarme con la gente cercana".

Además, señaló que disfruta el folklore por ser "algo nuestro", y destacó que "se vibra algo lindo”.

“Me gusta comer pan casero, hacerlo no tanto”, dijo entre risas y reveló que lo acompaña con mate amargo, “bien entrerriano”.

El joven agregó que recomienda ir al festival porque asiste mucha gente. “Es lindo, gratis, hay lindos artistas, la energía de la gente, bailan y cantan todo. Canto en Arroyos de Montiel y la energía que se vive es hermosa”, enfatizó.

Otro joven comentó: “Coincidimos en venir con amigos y mi hermano. Somos de Santa Elena. Vinimos para disfrutar esta fiesta, es muy linda para todos. Le damos continuidad desde el primer día”.

“Es la primera vez que vengo, es un espectáculo, está muy lindo todo”, contó otro joven.

Artistas sobre el escenario

La grilla difundida incluye una amplia nómina de artistas y conjuntos chamameceros y folklóricos que desfilarán a lo largo de las cuatro noches. Entre los nombres confirmados figuran Mario Pereyra, Orlando Vera Cruz, Horacio Gaitán y Los del Palmar, junto a Juan Manuel Bilat con Pasión Campera, Naomi Omarini y Los Auténticos de Bovril. También participarán Ariel el Entrerriano y su Acordeón, Grupo Nuevo Encuentro, La Sonora Chamamecera.

Además estarán Los Hermanos Gotte, Nuevo Itatí, Marcos Martín "El Picaflor", Litoral Mitá y Robertito Luna y su Conjunto. La programación se completa con Mauro Nelly, Estilo Vargas, Grupo Nix, Emma Altamirano, La Nueva Fuerza del Chamamé, Entre Arroyos del Montiel, Los Raiceritos, La Mezcla y su Doble Estilo, Los Ara Vera, Los Entrerrianos Isondú y la participación de DJ Danilo.

Litoral Mitá y un show a puro chamamé

Con el inigualable sonido del acordeón, el conjunto musical hizo bailar al predio donde se desarrolla la 14° Fiesta Provincial del Pan Casero.

2da Noche Fiesta Provincial del pan casero Sauce de Luna- Litoral Mitá

La consigna de esta edición se sintetiza en la idea de "alma de pueblo chico", una referencia a la identidad comunitaria de Sauce de Luna y a la historia de vecinos que emigraron y regresan para estas fechas.