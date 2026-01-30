Fiesta del Pan Casero: "El sabor se lo da cada panadera con sus manos", señaló el jurado

REDACCIÓN ELONCE
En el marco de la segunda noche de la celebración, Elonce entrevistó a quienes elegirán la panificación más destacada del evento. Este año, además, se suma la torta asada. Las especialistas comentaron cuáles son las características que tienen en cuenta.
En el marco de la 14° Fiesta Provincial del Pan Casero en Sauce de Luna, Elonce dialogó con miembros del jurado y coordinadoras, quienes tienen a su cargo la elección de la mejor panificación y torta asada del evento.
Las noches de la Fiesta Provincial del Pan Casero de Sauce de Luna se transmiten en vivo por Elonce, en el marco de su ciclo "Nuestras Fiestas", una propuesta que busca difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que destacan a Entre Ríos y la región.
En este sentido, Laura Rodríguez, contó que hace 14 años trabaja en el festival como panadera y este es el primer año como jurado. “También mañana vamos a hacer el pan gigante con mi hija Karen”, señaló.
Sobre los comienzos de la fiesta recordó: “No había nada, solo tres hornitos chiquitos, era un escenario hecho con un acoplado. Así se armó todo. Las panaderas traían el pan y las tortas para vender”.
Acerca de su trabajo como panadera, destacó que elaboraba el pan todos los días en su casa para vender. “Tenía los chicos chiquitos y no tenía otro trabajo”, señaló.
La Fiesta Provincial del Pan Casero “nació por una propuesta de estudiantes del colegio Pancho Ramírez”, quienes dieron inicio a un festival que crece año a año.
En cuanto a su rol como jurado, Rodríguez explicó: “Tendremos en cuenta la presentación del pan y el sabor. El pan tiene que estar bien livianito, es porque está bien cocido y levado”.
La torta asada se sumó a las elaboraciones de pan, como novedad de este año.
Karen Lacasa señaló que es su primer año como coordinadora del festival, mientras que Noralí Gómez lo hace desde hace tres años. Además, sostuvo: “Empezamos el viernes con la prueba de hornos. Ayer arrancamos con la primera luna y a producir pan y torta asada”. Y aseveró: “Para nosotros es un orgullo muy grande, una satisfacción tan linda trabajar en estas fiestas. Muchas familias se benefician con esto, el pueblo entero. Ojalá todos se contagien del entusiasmo con el que lo hacemos. Es un sacrificio muy grande estar al lado de los hornos”.
Gómez, por su parte, contó que cada panadera tiene un pan de 800 gramos para equilibrar con la torta asada, que tiene el mismo peso. “Son diferentes porque el pan casero no tiene los mismos insumos que la torta asada, porque uno tiene levadura y el otro no. El sabor se lo da cada panadera con sus manos”, enfatizó.
La consigna de esta edición se sintetiza en la idea de "alma de pueblo chico", una referencia a la identidad comunitaria de Sauce de Luna y a la historia de vecinos que emigraron y regresan para estas fechas.
Las propuestas del patio gastronómico
Uno de los puestos gastronómicos, "Tiki Fogonero", gestionado por Francisco de Federal, ofrece sanguche de asado, de cordero a la estaca, bondiola a la cerveza, bondiola desmechada, panchos, papas. “La gente está eligiendo asado y cordero a la estaca. Sale con lechuga, tomate y aderezos, se arma con la elección del cliente”, explicó.
Sobre los precios explicó que el cordero y asado a la estaca tiene un precio de $18.000, mientras que la bondiola, $15.000. El tiempo de cocción es de seis horas, explicó.
“Estaremos presentes en el Festival del Chamamé, en las peñas y bailantas, en todos lados”, aseguró sobre el próximo fin de semana.
En el puesto aledaño hay una barra de tragos y un patio con sillas y mesas.
Una mujer oriunda de Bovril se acercó al patio gastronómico y comentó: “Compré cordero a la estaca. Es la segunda vez que vengo, a mi marido y a mí nos gustó la fiesta y volvimos”.