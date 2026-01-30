Sauce de Luna vivió la segunda noche de la Fiesta Provincial del Pan Casero

REDACCIÓN ELONCE
Con entrada libre y gratuita, la decimocuarta edición se envuelve en la idea de "alma de pueblo chico", una referencia a la identidad comunitaria y a la historia de vecinos que emigraron y regresan para estas fechas.
De jueves a domingo Sauce de Luna celebra la 14° edición de la Fiesta Provincial del Pan Casero, con una propuesta llena de música, cultura y tradición. Esta fiesta se consolidó como un referente de la identidad local y una celebración para toda la familia.
Con entrada libre y gratuita, sobre el escenario mayor se presentarán el Ballet Oficial; Emma Altamirano; Entre Arroyos de Montiel; La Mezcla y su Doble Estilo; Litoral Mitá; Orlando Vera Cruz; Marcos Martín “El Pica Flor”; Los del Palmar y Ariel el Entrerriano y su Acordeón.
Durante las tres veladas restantes habrá propuestas gastronómicas cargadas de sabor para rendir homenaje a la labor panadera y artesanal.
La grilla difundida incluye una amplia nómina de artistas y conjuntos chamameceros y folklóricos que desfilarán a lo largo de las cuatro noches. Entre los nombres confirmados figuran Mario Pereyra, Orlando Vera Cruz, Horacio Gaitán y Los del Palmar, junto a Juan Manuel Bilat con Pasión Campera, Naomi Omarini y Los Auténticos de Bovril. También participarán Ariel el Entrerriano y su Acordeón, Grupo Nuevo Encuentro, La Sonora Chamamecera.
Además estarán Los Hermanos Gotte, Nuevo Itatí, Marcos Martín "El Picaflor", Litoral Mitá y Robertito Luna y su Conjunto. La programación se completa con Mauro Nelly, Estilo Vargas, Grupo Nix, Emma Altamirano, La Nueva Fuerza del Chamamé, Entre Arroyos del Montiel, Los Raiceritos, La Mezcla y su Doble Estilo, Los Ara Vera, Los Entrerrianos Isondú y la participación de DJ Danilo.
