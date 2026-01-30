 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad La celebración finalizará el domingo

Sauce de Luna vivió la segunda noche de la Fiesta Provincial del Pan Casero

Con entrada libre y gratuita, la decimocuarta edición se envuelve en la idea de "alma de pueblo chico", una referencia a la identidad comunitaria y a la historia de vecinos que emigraron y regresan para estas fechas. 

30 de Enero de 2026
Segunda noche de la Fiesta del Pan Casero
Segunda noche de la Fiesta del Pan Casero Foto: Foto: El Once

REDACCIÓN ELONCE

De jueves a domingo Sauce de Luna celebra la 14° edición de la Fiesta Provincial del Pan Casero, con una propuesta llena de música, cultura y tradición. Esta fiesta se consolidó como un referente de la identidad local y una celebración para toda la familia.

 

Con entrada libre y gratuita, sobre el escenario mayor se presentarán el Ballet Oficial; Emma Altamirano; Entre Arroyos de Montiel; La Mezcla y su Doble Estilo; Litoral Mitá; Orlando Vera Cruz; Marcos Martín “El Pica Flor”; Los del Palmar y Ariel el Entrerriano y su Acordeón.

Foto: El Once
Foto: El Once
Foto: El Once
Foto: El Once

 

 

Durante las tres veladas restantes habrá propuestas gastronómicas cargadas de sabor para rendir homenaje a la labor panadera y artesanal.

 

 

La grilla difundida incluye una amplia nómina de artistas y conjuntos chamameceros y folklóricos que desfilarán a lo largo de las cuatro noches. Entre los nombres confirmados figuran Mario Pereyra, Orlando Vera Cruz, Horacio Gaitán y Los del Palmar, junto a Juan Manuel Bilat con Pasión Campera, Naomi Omarini y Los Auténticos de Bovril. También participarán Ariel el Entrerriano y su Acordeón, Grupo Nuevo Encuentro, La Sonora Chamamecera.

Foto: El Once
Foto: El Once

 

 

Además estarán Los Hermanos Gotte, Nuevo Itatí, Marcos Martín "El Picaflor", Litoral Mitá y Robertito Luna y su Conjunto. La programación se completa con Mauro Nelly, Estilo Vargas, Grupo Nix, Emma Altamirano, La Nueva Fuerza del Chamamé, Entre Arroyos del Montiel, Los Raiceritos, La Mezcla y su Doble Estilo, Los Ara Vera, Los Entrerrianos Isondú y la participación de DJ Danilo.

Foto: El Once
Foto: El Once

 

 

La consigna de esta edición se sintetiza en la idea de "alma de pueblo chico", una referencia a la identidad comunitaria de Sauce de Luna y a la historia de vecinos que emigraron y regresan para estas fechas.

Temas:

Fiesta Provincial del Pan Casero Sauce de Luna
