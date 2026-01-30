La Fiesta Provincial del Caballo cerró otra noche histórica con Mario Pereyra en Urdinarrain

La Fiesta Provincial del Caballo volvió a demostrar por qué es uno de los eventos más convocantes del calendario cultural de Entre Ríos. En la noche del cierre artístico, la 34º edición celebrada en Urdinarrain combinó tradición, música popular y una masiva respuesta del público, que colmó el predio y acompañó cada propuesta hasta las primeras horas de la madrugada.

Tras una jornada cargada de actividades tradicionales y familiares, el escenario mayor fue tomando protagonismo con una grilla pensada para todos los gustos. En ese marco, el ritmo tropical se adueñó de la noche y marcó el pulso festivo de un cierre que mantuvo en alto el clima de celebración que caracterizó a toda la fiesta.

El broche de oro llegó de la mano de Mario Pereyra, quien desplegó un show enérgico y festivo, logrando que el público se levantara de sus lugares para bailar. Con un repertorio bien popular y un ida y vuelta constante con la gente, el artista transformó el predio en una verdadera pista al aire libre, coronando una noche inolvidable.

Música popular y una convocatoria que no se detiene

El espectáculo de Mario Pereyra fue celebrado por vecinos de Urdinarrain y visitantes llegados desde distintas localidades de la provincia y la región. Familias, grupos de amigos y parejas compartieron el cierre de la Fiesta Provincial del Caballo, reafirmando el carácter inclusivo y popular de un evento que trasciende generaciones.

La respuesta del público volvió a ser uno de los puntos altos de la edición. A lo largo de las distintas noches, el predio mostró un constante movimiento, con propuestas gastronómicas, espacios para emprendedores y una organización que permitió disfrutar de cada espectáculo en un clima ordenado y seguro.

Desde la organización destacaron el crecimiento sostenido del festival y el acompañamiento del público, que respondió de manera masiva en la apertura.

Tercera luna de la Fiesta Provincial del Caballo

En la categoría menores de la carrera de riendas, el primer puesto fue para Axel Brelli Benítez, seguido por Juan Sánchez. En tanto, en la categoría generales, el ganador fue Nicolás Adriel, el segundo lugar quedó para Facundo Micheloud y el tercer puesto fue para Santiago Pagliaruzza.

El jueves, la fiesta continuó con una noche que combinó música tropical y folclórica con las tradicionales jineteadas. En el escenario actuaron Grupo Trinidad, Los Ara Vera y Heredando Raíces.

Litoral Chamamecero le puso ritmo a la Fiesta Provincial del Caballo

Bajo el cielo abierto de Urdinarrain, la Fiesta Provincial del Caballo se volvió puro Litoral cuando el chamamé tomó el escenario. Acordeones y guitarras marcaron el pulso del río, y el sapucay brotó espontáneo, como si la tierra misma respirara música. El sonido arrastró memorias de costa y monte, de galopes lentos y mate compartido, envolviendo al público en un clima de fiesta profunda y sencilla.

El show creció en calor y emoción: parejas se animaron a la pista improvisada, pañuelos al viento, pasos cortitos y abrazados, girando al compás chamamecero. Cada tema fue un viaje —de Corrientes a Entre Ríos— con melodías que cuentan historias de trabajo, de amores pacientes y de caminos de tierra. El caballo, protagonista de la noche, pareció latir en cada rasguido, noble y firme, como símbolo de identidad.

Cuando la música apretó el final, el Litoral quedó sembrado en el corazón de Urdinarrain. Entre aplausos largos y otro sapucay que se escapó del alma, el chamamé dejó su marca: una celebración que no se explica, se siente. Y así, con el eco del acordeón perdiéndose en la noche, la Fiesta del Caballo reafirmó su raíz criolla y su abrazo abierto a la tradición.

3era Noche Fiesta Provincial del Caballo Urdinarrain 2026 - Litoral Chamamecero

Ganadores del jueves

Premios Bastos

-Ramón González

-Diego Migueles

-José Farías

Premios Clina

-Silvano Verdún

-Cristian Toledo

-Nano Papes

Broche de Oro en Cuero Tendido

-Gonzalo Giachelo

-Franco Olguín

