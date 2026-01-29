 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Haciendo Comunidad La tradición volvió a encender el predio

Con carrera de riendas, comenzó la Fiesta Provincial del Caballo en Urdinarrain 

La primera luna, desarrollada el miércoles 28, estuvo marcada por la carrera de riendas y una masiva concurrencia. El festival continúa este jueves 29 con nuevas competencias y espectáculos.

29 de Enero de 2026
Comenzó la Fiesta del Caballo en Urdinarrain
Comenzó la Fiesta del Caballo en Urdinarrain

La primera luna, desarrollada el miércoles 28, estuvo marcada por la carrera de riendas y una masiva concurrencia. El festival continúa este jueves 29 con nuevas competencias y espectáculos.

La Fiesta Provincial del Caballo que se realiza en Urdinarrain comenzó este miércoles con una multitudinaria primera luna, en la que la carrera de riendas fue la protagonista y marcó el inicio de cuatro jornadas dedicadas a la tradición, la música y el encuentro popular.

 

En su edición 2026, el evento vuelve a convocar a familias, jinetes y visitantes de distintos puntos de la provincia y la región.

 

Durante la noche inaugural, el predio recibió a un importante marco de público que acompañó cada una de las actividades previstas. Desde la organización destacaron el crecimiento sostenido del festival y el acompañamiento del público, que respondió de manera masiva en la apertura.

 

En la categoría menores de la carrera de riendas, el primer puesto fue para Axel Brelli Benítez, seguido por Juan Sánchez. En tanto, en la categoría generales, el ganador fue Nicolás Adriel, el segundo lugar quedó para Facundo Micheloud y el tercer puesto fue para Santiago Pagliaruzza.

 

Tras la carrera de riendas, se presentaron Heredando Raíces; Los Ara Vera y Grupo Trinidad.

Cronograma de la Fiesta Provincial del Caballo

Jueves 29

17:00 – Apertura de Puertas

19:30 – Inauguración

20:30 – Ballet

21:00 – Jineteada Categoría Bastos con encimera

22:40 – EL PATRÓN DEL CHAMAMÉ

23:20 – LITORAL CHAMAMECERO

1:30 – Jineteada Categoría Crines

MARIO PEREYRA

2:15 – Broche de oro categoría grupa surera

3:00 – Premiación

3:15 – Cierre y Peña

 

Viernes 30

15:00 – Apertura de Puertas

18:00 – Desfile por las calles de la ciudad

19:00 – Ingreso al campo Desfile

19:30 – Apertura

20:30 – SAMUEL GARCILAZO Y MARCELO ROMERO

21:00 – Jineteada Categoría Bastos con encimera

22:40 – CORCHO GONZÁLEZ – Sorteo Bono Contribución –

23:20 – GIANE IGLESIAS

1:30 – Jineteada Categoría Crines

LOS MAJESTUOSOS

2:10 – Jineteada – FINAL DEL CAMPEONATO categoría bastos con encimera y categoría crines

3:00 – Premiación

4:00 – GRUPO ELECTRÓGENO

5:00 – Cierre y Peña

 

La organización informó que la cantina cuenta con una lista de precios única, con opciones para toda la noche, incluso sin gluten. Además, recomendaron llevar tarjeta de débito y efectivo, ya que en algunos sectores puede no haber conexión a internet, y adquirir varios tickets de consumo en un solo momento para evitar filas.

 

Las entradas continúan disponibles a través de la plataforma PaseShow.

 

 

Los precios de la cantina

