Con carrera de riendas, comenzó la Fiesta Provincial del Caballo en Urdinarrain 

La primera luna, desarrollada el miércoles 28, estuvo marcada por la carrera de riendas y una masiva concurrencia. El festival continúa este jueves 29 con nuevas competencias y espectáculos.
La Fiesta Provincial del Caballo que se realiza en Urdinarrain comenzó este miércoles con una multitudinaria primera luna, en la que la carrera de riendas fue la protagonista y marcó el inicio de cuatro jornadas dedicadas a la tradición, la música y el encuentro popular.
En su edición 2026, el evento vuelve a convocar a familias, jinetes y visitantes de distintos puntos de la provincia y la región.
Durante la noche inaugural, el predio recibió a un importante marco de público que acompañó cada una de las actividades previstas. Desde la organización destacaron el crecimiento sostenido del festival y el acompañamiento del público, que respondió de manera masiva en la apertura.
En la categoría menores de la carrera de riendas, el primer puesto fue para Axel Brelli Benítez, seguido por Juan Sánchez. En tanto, en la categoría generales, el ganador fue Nicolás Adriel, el segundo lugar quedó para Facundo Micheloud y el tercer puesto fue para Santiago Pagliaruzza.
Tras la carrera de riendas, se presentaron Heredando Raíces; Los Ara Vera y Grupo Trinidad.
Cronograma de la Fiesta Provincial del Caballo
Jueves 29
17:00 – Apertura de Puertas
19:30 – Inauguración
20:30 – Ballet
21:00 – Jineteada Categoría Bastos con encimera
22:40 – EL PATRÓN DEL CHAMAMÉ
23:20 – LITORAL CHAMAMECERO
1:30 – Jineteada Categoría Crines
MARIO PEREYRA
2:15 – Broche de oro categoría grupa surera
3:00 – Premiación
3:15 – Cierre y Peña
Viernes 30
15:00 – Apertura de Puertas
18:00 – Desfile por las calles de la ciudad
19:00 – Ingreso al campo Desfile
19:30 – Apertura
20:30 – SAMUEL GARCILAZO Y MARCELO ROMERO
21:00 – Jineteada Categoría Bastos con encimera
22:40 – CORCHO GONZÁLEZ – Sorteo Bono Contribución –
23:20 – GIANE IGLESIAS
1:30 – Jineteada Categoría Crines
LOS MAJESTUOSOS
2:10 – Jineteada – FINAL DEL CAMPEONATO categoría bastos con encimera y categoría crines
3:00 – Premiación
4:00 – GRUPO ELECTRÓGENO
5:00 – Cierre y Peña
La organización informó que la cantina cuenta con una lista de precios única, con opciones para toda la noche, incluso sin gluten. Además, recomendaron llevar tarjeta de débito y efectivo, ya que en algunos sectores puede no haber conexión a internet, y adquirir varios tickets de consumo en un solo momento para evitar filas.
Las entradas continúan disponibles a través de la plataforma PaseShow.