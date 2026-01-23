Presentaron la 34ª edición de la Fiesta Provincial del Caballo de Urdinarrain

Del 28 al 31 de enero se desarrollará una nueva edición de la Fiesta Provincial del Caballo, con destrezas criollas, música, gastronomía y actividades tradicionales.
Este viernes se presentó en la Secretaría de Turismo de Entre Ríos la 34ª edición de la Fiesta Provincial del Caballo que se desarrollará del 28 al 31 de enero en el predio del polideportivo municipal de Urdinarrain.
El tradicional encuentro contará con cuatro noches de espectáculos, destrezas criollas, música y propuestas gastronómicas, y volverá a reunir a la comunidad en torno a una de las celebraciones más representativas de la identidad local.
Durante la presentación, el secretario de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto, remarcó la importancia cultural y social del evento. “Estamos muy contentos de recibir a la gente del sur entrerriano que viene a presentar su fiesta, muy conocida y muy tradicional. La Fiesta del Caballo rescata y mantiene vivas tradiciones, cuestiones culturales y gastronómicas”, expresó.
El funcionario destacó además una de las particularidades que distingue a esta celebración. “Lo más particular que tiene esta fiesta es que está organizada por la Asociación de Cooperadoras Escolares y todo lo que se recauda va al mejoramiento de las estructuras escolares de la ciudad. Eso la hace doblemente valiosa”, afirmó, al tiempo que agradeció la difusión y el acompañamiento institucional para sostener y potenciar el evento.
En ese marco, Satto también se refirió al movimiento turístico en la provincia durante la temporada de verano. “Arrancó muy bien, con números interesantes de ocupación. Hubo una leve baja en algunos días, pero tenemos expectativas de recuperación y febrero aparece como muy prometedor, sobre todo por la actividad del carnaval”, explicó.
Por su parte, integrantes de la comisión organizadora detallaron el cronograma de actividades. Informaron que la fiesta se extenderá durante cuatro jornadas, con propuestas de destreza, espectáculos musicales y una variada oferta gastronómica. “Del 28 al 31 de enero la gente va a poder disfrutar de cuatro noches de muy buen espectáculo, gastronomía, música, destreza y de la amabilidad que caracteriza a nuestra ciudad”, señalaron.
También subrayaron el rol de las cooperadoras escolares. “Son cuatro instituciones las que forman parte y venimos de un año muy bueno, en el que se pudieron realizar muchas reformas estructurales en los edificios escolares gracias a lo recaudado en la fiesta”, indicaron.
Uno de los momentos más esperados será el tradicional desfile. “El desfile por las calles de la ciudad se realizará el sábado a partir de las 17 horas y es uno de los más multitudinarios de la provincia”, afirmaron, y recordaron que las agrupaciones participantes deberán contar con la libreta sanitaria al día para los animales.
Finalmente, se anunció que el miércoles habrá entrada gratuita. “Ese día comenzarán las inscripciones de los corredores de rienda y por la noche se desarrollará la competencia, además de los artistas en el escenario. Es una jornada pensada para que todos puedan acercarse y disfrutar”, destacaron.
Grilla Fiesta Del Caballo de Urdinarrain
Día de destrezas y tradición. Artistas: Estilo Vargas
Jueves 29 de enero
Grilla Fiesta Del Caballo de Urdinarrain
Grupo Trinidad
Viernes 30 de enero
Grilla Fiesta Del Caballo de Urdinarrain
Mario Pereyra
Sábado 31 de enero
Grilla Fiesta Del Caballo de Urdinarrain
Tradicional Desfile. Artistas: Los Majestuosos Del Chamamé y Corcho Gonzalez
Tropillas Fiesta Del Caballo 2026
La Flor Del Pago de Eduardo Daneo (Etruria, Córdoba)
La Revoltosa De Cacho Althabe (Coronel Pringles, Buenos Aires)
El Cencerro de Franco Piccione (Arrufo, Santa Fé)
La Surera de Jorge SAP (Ibicuy, Entre Ríos)
Los Diablos Negros de Laureano Papes (Urdinarrain, Entre Ríos)
La Argentina de Sergio Retondo (Roque Perez, Buenos Aires)
La Embrujada de Marcelo Martinengo (La Laguna, Córdoba)
Los Taitas de fermin Mendizabal (Rauch, Buenos Aires)
La Mochilera de Horario Velazquez (Gualeguay, Entre Rios)
Los Bonitos de Nestor Sosa (La Plata, Buenos Aires)
El Entrevero de Angel Ecclesia (Costa Grande, Entre Rios)
La Sin Querencia de Ismael Palem (Casilda, Santa Fé)