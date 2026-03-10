Balearon a un joven en Concepción del Uruguay e investigan el trasfondo del ataque.

REDACCIÓN ELONCE
Un joven de 26 años sufrió una herida de arma de fuego en una pierna tras ser interceptado por tres hombres en motocicletas cerca del barrio Ex Fapu. La víctima fue atendida en el hospital y se encuentra fuera de peligro.
Balearon a un joven en Concepción del Uruguay y el episodio es investigado por personal policial luego de que la víctima, de 26 años, se presentara durante la tarde de este martes en la guardia de la Comisaría Segunda con una lesión de arma de fuego en una de sus extremidades inferiores.
El hecho ocurrió alrededor de las 14:50 en las inmediaciones de la zona trasera del barrio Ex Fapu, en la ciudad de Concepción del Uruguay. De acuerdo con el relato inicial brindado por el propio joven, el ataque se produjo mientras se desplazaba en su motovehículo por el sector.
Según indicó a los efectivos policiales, fue interceptado por tres hombres que circulaban en dos motocicletas. En ese contexto se produjo una agresión que culminó con un disparo que rozó la zona de la rodilla derecha del motociclista.
Investigación y estado de salud del joven
Tras el ataque, el joven decidió dirigirse por sus propios medios hasta la dependencia policial para denunciar lo ocurrido. Posteriormente fue trasladado al Hospital Justo José de Urquiza para recibir atención médica.
La médica de turno confirmó que la lesión provocada por el disparo fue de carácter leve y que el paciente se encuentra fuera de peligro. El impacto no comprometió estructuras vitales, por lo que su evolución fue considerada favorable.
Mientras tanto, personal policial y judicial avanzó con las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias en las que se produjo el ataque y determinar la identidad de los presuntos agresores.
Hipótesis vinculadas a conflictos previos
A medida que avanzan las tareas investigativas, los investigadores analizan diferentes hipótesis sobre el móvil del hecho. Una de las líneas de trabajo apunta a posibles disputas personales de larga data entre las partes involucradas.
Según trascendió, entre el joven lesionado y los presuntos agresores existen antecedentes de conflictos previos que incluso derivaron en medidas judiciales restrictivas vigentes.
En ese sentido, un dato relevante para la causa es que el propio joven herido tendría una prohibición de acercamiento a la zona del barrio Ex Fapu de Concepción del Uruguay, medida dispuesta justamente por los enfrentamientos previos con los hombres señalados en este episodio.
Los investigadores intentan establecer ahora cómo se produjo el encuentro entre las partes y si la presencia del joven en ese sector del barrio pudo haber sido uno de los factores que desencadenaron el violento episodio.