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Comenzarán los trabajos de bacheo en calle Urquiza

Desde este miércoles, la Municipalidad llevará adelante tareas de bacheo en calle Urquiza de Paraná para mejorar la seguridad vial y la durabilidad de la calzada.

17 de Marzo de 2026
Se desarrollará con reducción de calzada.
Se desarrollará con reducción de calzada. Foto: Municipalidad de Paraná

Desde este miércoles, la Municipalidad llevará adelante tareas de bacheo en calle Urquiza de Paraná para mejorar la seguridad vial y la durabilidad de la calzada.

La Municipalidad informó que este miércoles comenzarán los trabajos de bacheo en calle Urquiza, en el tramo comprendido entre Salta y avenida Ramírez. La intervención busca brindar mayor seguridad para peatones y conductores, y se desarrollará con reducción de calzada.

 

Se estima que las tareas se extenderán por aproximadamente 30 días. En los casos en que la máquina fresadora deba trabajar sobre superficies extensas, se implementará un corte total temporal de la circulación vehicular hasta que se finalice el trabajo.

 

Desde la comuna solicitaron a los vecinos circular con precaución, respetar la cartelería y seguir las indicaciones del personal de tránsito para garantizar la seguridad durante la ejecución de las obras.

 

Alcance de los trabajos

Los trabajos incluyen el saneamiento de los paquetes estructurales, fresado y bacheo con asfalto en caliente. Esta intervención permitirá reparar los pavimentos deteriorados por el intenso tránsito de la arteria y reconstruir los sustratos inferiores que podrían presentar exceso de humedad, pérdida de capacidad de carga y erosión.

Temas:

bacheo calle urquiza reducción de calzada
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