Sionista debutó con dos victorias en la Liga Federal: "El equipo se armó muy bien", afirmaron los jugadores

REDACCIÓN ELONCE
El equipo de Sionista arrancó de manera espectacular en la Liga Federal, logrando dos victorias en sus primeros partidos. Con una destacada actuación colectiva, los jugadores se mostraron optimistas para lo que viene.
Sionista comenzó su participación en la Liga Federal 2026 con el pie derecho, obteniendo dos victorias en sus primeros encuentros, un debut que sorprendió por su contundencia. El equipo, dirigido por el técnico Pipi Vesco, logró imponerse a Urquiza en Santa Elena y luego a Gimnasia de Santa Fe por 80-56. Con este resultado, el equipo suma dos victorias importantes que refuerzan su confianza en este torneo de alto nivel.
Los jugadores destacaron el alto rendimiento físico y la intensidad en su juego como factores claves para este buen inicio. "Nosotros tenemos un equipo muy largo porque nuestro U21 y juveniles juegan a un nivel muy alto y mucha intensidad", comentó Arik Levin, uno de los jugadores más destacados en la cancha. Esta intensidad permitió que Sionista, en los momentos críticos del partido, lograra marcar la diferencia en el segundo y tercer cuarto, una de las claves para la victoria ante Gimnasia de Santa Fe.
Un equipo joven con grandes expectativas
La juventud del equipo también es un factor que no pasa desapercibido. Con un promedio de edad de 22-23 años, Sionista es uno de los equipos más jóvenes de la competencia. A pesar de la falta de experiencia en algunos casos, los jugadores han demostrado que tienen la energía y la disposición necesarias para competir en la Liga Federal. “El más grande tiene 26, el promedio de edad es 22 años. Diría que somos el equipo más chico del Federal”, afirmó Tiago Levi, uno de los más jóvenes de la plantilla.
A pesar de ser un equipo renovado, los jugadores con más experiencia en la liga, como Franco González, también han contribuido al éxito del equipo. Franco, quien el año pasado formó parte del equipo campeón de la Liga Provincial, destacó la importancia de jugar junto a sus amigos y compañeros de toda la vida: “La verdad que estoy muy contento de haber vuelto, me llamaba la atención volver a jugar con los chicos, con mis amigos, todo. Y el equipo se armó muy bien”, expresó el jugador, quien se mostró entusiasmado con el nivel del equipo y la calidad de los juveniles.
Una defensa sólida como base del éxito
La defensa y la intensidad son, sin dudas, los pilares sobre los cuales Sionista ha construido su juego. Los jugadores se sienten cómodos con este enfoque táctico. "Lo bueno de Sionista es la intensidad, la intensidad defensiva de las dos lados, porque defendemos muy fuerte y corremos la cancha", destacó Franco González. Esta postura no solo ha sido efectiva para frenar a los rivales, sino también para aprovechar los contragolpes y aumentar la presión sobre los oponentes. Según los jugadores, la clave está en mantener un alto nivel de concentración y estar listos para responder físicamente.
Este enfoque ha rendido frutos en los primeros dos partidos, pero, como bien señala Arik Levin, el camino es largo y las expectativas deben ser realistas: "Es un torneo muy largo, es importante ganar porque después, en el sistema de la liga, mientras más ganas, más localía tenés a futuro. Pero recién arranca", subrayó el jugador. La consigna es clara: paso a paso.
El próximo desafío: Quique
El próximo desafío para Sionista será en Quique, donde enfrentarán a un rival complicado. Si bien los jugadores reconocen que aún es temprano para hablar de favoritismos, saben que la clave está en seguir con la misma intensidad que los ha caracterizado hasta ahora. "Es un torneo muy complicado, hay más de 90 equipos, y no sabes de dónde vienen. La idea es ir paso a paso", agregó Arik Levin. Sin embargo, la ilusión está latente en el equipo, que apunta a seguir creciendo y alcanzando etapas más altas en la competencia.
El buen comienzo de Sionista en la Liga Federal no es casualidad. A pesar de ser un equipo joven y con varios jugadores nuevos, la mezcla de juventud, intensidad y experiencia parece ser la receta perfecta para este prometedor arranque. Con una base sólida en defensa y un enfoque claro hacia el futuro, el equipo tiene todo lo necesario para continuar con éxito en la liga.