Al ritmo del chamamé, adolescentes y adultos disfrutan la tercera noche de la Fiesta Provincial del Caballo

Elonce dialogó con algunas personas que disfrutan de la tercera luna de la 34° Fiesta Provincial del Caballo, en el predio municipal de Urdinarrain.

Las noches de la Fiesta Provincial del Caballo se transmiten en vivo por Elonce, en el marco de su ciclo "Nuestras Fiestas", una propuesta que busca difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que destacan a Entre Ríos y la región.

“Venimos hace más de 10 años, la gente de Entre Ríos es muy buena”, señaló un hombre oriundo de Pergamino, provincia de Buenos Aires, que llegó junto a sus hijas y a su esposa.

“Acá dejás a las nenas y es otro mundo”, destacó sobre la seguridad que hay en la localidad.

Un niño de Crespo expresó su alegría por participar del evento y señaló que lo que más le gusta son las jineteadas.

Otra adolescente señaló que disfruta mucho de la fiesta “por la comida”, dijo con una sonrisa.

En tanto, más de 100 parejas bailan al ritmo de El Patrón del Chamamé. Una pareja de Rosario indicó que asiste todos los años y lo que más disfrutan “es el baile”.

Otra pareja, conformada por un hombre y una mujer de Concepción del Uruguay, bailaron y destacaron que “hay que seguir la cultura”.

Un padre junto a su hija, oriundos de Gilbert, destacó que lo que más le gusta es la jineteada. “Soy cuñado de Gonzalo Retamar, jinete. A mi hija le encanta bailar chamamé”, contó.

Un joven de Colón asistió con sus amigos. “Venimos todos los años. Nos gusta bailar”, destacó. Su amigo, abrazado al equipo de mate, se mostró contento por la “jineteada, la música y la gente”.

Foto: El Once

Benjamín, de Villa Paranacito, señaló que lo que más le gusta es el baile. “La jineteada es lo que más nos gusta”, sostuvo en representación de su grupo de amigos.

Una joven de Larroque contó que asiste año a año a la fiesta. “Me gusta todo, hoy vine con mis amigos”, destacó. Nahiara, una niña de Urdinarrain, contó que fue a la fiesta junto a su mamá. “Me gusta ver los caballos”, dijo ante Elonce. Su mamá relató que “todo es lindo” en la fiesta.

En otra zona del campo de baile, un niño llamado Eitan, de 10 años, conjuga pasos del chamamé junto a otra adolescente. “Soy de Concepción del Uruguay, vengo todos los años a la fiesta. Me gusta disfrutar y escuchar música, el chamamé”, narró. “Vine con mi abuela del corazón y unos amigos”, señaló.

Foto: El Once

Cronograma de la Fiesta Provincial del Caballo

Viernes 30 de enero

Mario Pereyra

El Patrón del Chamamé

Litoral Chamamecero

Inauguración Oficial

Jineteada categoría Bastos

Jineteada categoría Crines

Broche de Oro categoría Gurupa

Sábado 31 de enero

Los Majestuosos Del Chamamé

Corcho Gonzalez y su conjunto

Giane Iglesias

Grupo Electrógeno

La organización informó que la cantina cuenta con una lista de precios única, con opciones para toda la noche, incluso sin gluten. Además, recomendaron llevar tarjeta de débito y efectivo, ya que en algunos sectores puede no haber conexión a internet, y adquirir varios tickets de consumo en un solo momento para evitar filas.

Las entradas continúan disponibles a través de la plataforma PaseShow.