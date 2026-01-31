La Fiesta Provincial del Caballo vibró con la jineteada en Urdinarrain

REDACCIÓN ELONCE
La Fiesta Provincial del Caballo celebró su 34º edición en Urdinarrain con una destacada jornada de jineteadas en las categorías Bastos con Encimera y Crinas, transmitida en vivo por Elonce, ante una multitud que colmó el predio y reafirmó el arraigo de la tradición criolla en la región.
La Fiesta Provincial del Caballo volvió a ser protagonista del calendario festivo entrerriano con una edición cargada de emoción, destreza y fervor popular. En el marco de la 34º edición realizada en Urdinarrain, la jineteada en las categorías Bastos con Encimera y Crinas se erigió como uno de los momentos más esperados del evento, convocando a jinetes de distintos puntos del país y a un público que acompañó cada monta con atención y respeto.
Desde las primeras horas de la tarde, el campo de jineteada fue escenario de una intensa competencia donde se puso en juego no solo la habilidad del jinete, sino también la nobleza y bravura de los caballos. La categoría Bastos con Encimera ofreció montas técnicas y exigentes, en las que el equilibrio, la firmeza y el conocimiento del animal marcaron la diferencia. Cada salida fue seguida por el silencio expectante del público, roto luego por aplausos cerrados.
En tanto, la categoría Crinas aportó adrenalina pura y emoción inmediata. Montas rápidas, de alto impacto visual, donde el jinete se enfrenta al caballo con lo puesto y el tiempo corre implacable. El riesgo y la valentía quedaron a la vista en cada presentación, reafirmando el valor simbólico de esta disciplina dentro de la cultura gaucha.
Tradición, transmisión en vivo y una fiesta que trasciende generaciones
Uno de los aspectos destacados de la jornada fue la transmisión en vivo realizada por Elonce, que permitió que la Fiesta Provincial del Caballo llegara a miles de hogares de Entre Ríos y otras provincias. El despliegue técnico y periodístico acompañó el desarrollo de las jineteadas, aportando contexto, entrevistas y el color de una celebración profundamente arraigada en la identidad local.
La cobertura televisiva puso en valor el trabajo de la organización y el compromiso de quienes sostienen esta fiesta año tras año. Además, permitió visibilizar el esfuerzo de los jinetes, tropilleros y apadrinadores, figuras centrales de un ritual que se transmite de generación en generación y que mantiene viva la tradición rural.
Urdinarrain volvió a mostrarse como una ciudad anfitriona, con un predio colmado y un público que acompañó con respeto cada instancia del espectáculo. Familias enteras, jóvenes y adultos mayores compartieron la jornada en un clima festivo, donde el caballo fue el gran protagonista y símbolo de la cultura criolla.
Identidad cultural y proyección regional
La 34º edición de la Fiesta Provincial del Caballo ratificó su importancia como evento cultural y social para la región. Más allá de la competencia, la jineteada representó un espacio de encuentro, identidad y pertenencia, donde se celebran valores como el coraje, el trabajo y el vínculo histórico entre el hombre y el caballo.