"Tenemos cosas hermosísimas para mostrar a la patria y esta es una de esas", aseguró Orlando Vera Cruz en Sauce de Luna

El artista santafesino Orlando Vera Cruz llegó a la 14° Fiesta Provincial del Pan Casero montando un caballo y brindó un espectáculo en el que no se bajó del animal. Ante las cámaras de Elonce, el artista expresó su agradecimiento. “Todos los recitales los di arriba del caballo, como alguna vez en Las Cuevas azoté el arroyo ida y vuelta. Hay muchos que no hacen esto”, detalló.

Además, señaló: “Es una hermosura de festival. No pensé jamás que la gente iba a portarse de esta forma, que se transformó en un gran teatro”.

Foto: El Once

“Lo puse a Miguel González, recordar a Los Hermanos Cuestas, con ese Juan del Gualeyán, Ariel, la niña que sale al cruce con una guadaña tan delicada como es ‘Cuando silba el indio’; ustedes con el medio”, enumeró la grilla de la Fiesta con gran emoción. “Estoy muy agradecido”, reiteró.

“Esta fiesta es espectacular. Me comí unas tortas fritas y un asado con cuero”, dijo con alegría.

Y aseveró: “La gente de Entre Ríos que quede bien tranquila, este es un festival inmenso, del que el país tiene que tomar cuenta de lo que pasa en el interior. No todo es la Capital Federal”.

Asimismo, reflexionó: “Yo, ya viejito como estoy, el ánimo me lo da la gente para poder seguir, así que estoy muy agradecido”. Cabe recordar que Vera Cruz tiene 81 años.

Foto: El Once

Sobre el animal que montó durante su show, señaló: “El pelaje del caballo es tostado, “hoy lo conocí, lo traje andando de casi una legua, bastante lejos, lo tranqueé, está pesado y gordo y está un poco incómodo, porque estaba rodeado de gente, pero después se amansó y no me quise bajar de él”.

“Por eso toqué la guitarra arriba del caballo”, dijo entre risas.

Foto: El Once

Luego, entonó algunas estrofas de una poesía y relató: “Primera estrofa, para Rosario del Tala, donde alguna vez pasó Yupanqui y detenerse para qué, porque de poco vale un paisano sin caballo. Yo hice un tanguito montelero que dice así: ‘De a caballo yo entré a Tala, pueblo natal de mi padre, y sin hacer ni un alarde en un tordillo sabino, y como buen argentino portando mi bandera venía de campo afuera entropillado por amigos. Rosario del Tala es el pago de mis tatas y de mi abuelo, vivieron en este suelo, en que Yupanqui cantó. Por eso, créamelo, no pude pasar de largo porque vengo a caballo, y es otra cosa señora’”.

Foto: El Once

Además, adelantó parte de su agenda. “Sepan ustedes que dentro de poco tendré una fecha en el Teatro 3 de Febrero. Voy a estar en el teatro porque siempre se colmó cada vez que a mí se me ocurría un festival”, aseguró.