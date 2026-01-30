Se viven el Festival Popular y el Concurso de Cebadores del Premate en el Gazzano

REDACCIÓN ELONCE
En el corazón del Parque Gazano de Paraná se desarrolla el Festival Popular y el Concurso de Cebadores del Premate. Con 120 inscriptos, la competencia continúa hasta la medianoche.
El Festival Popular se lleva a cabo en el Parque Gazano de Paraná. En una noche cálida de enero, el evento ha logrado convocar a un gran número de vecinos y visitantes, quienes se acercaron a disfrutar no solo de los conciertos, sino también del tradicional certamen del Concurso de Cebadores del Premate. Este certamen ha reunido a 120 participantes que competirán en diferentes rondas hasta altas de la noche.
En el escenario, se presentaron artistas como La Runfla de los Macanos, Raíz Viva, Yunta Mambo, Vintrack y Te Traigo un Son. “Muy contentos con que Paraná haga este tipo de fiestas con artistas locales. Muy agradecidos”, afirmó Juan Izaguirre de La Runfla.
La música popular también se hizo presente en la noche. “Estamos contentos como grupo de poder tocar folklore. Tratamos de darlo todo arriba del escenario”, aseguró un miembro de Raíz Viva.
La calidez del público y el ambiente familiar
Lo que se destacó de este festival no fue solo la música, sino también la calidez humana y familiar que se respiraba por todo el parque. Las familias, muchas de ellas con niños, disfrutaron de la jornada de manera relajada, instalándose con sillones plegables y preparando sus picnics. "Somos de por acá. La pasamos muy bien en este tipo de eventos", comentó una de las asistentes, quien se encontraba con su familia, disfrutando del espectáculo.
Otro testimonio similar vino de una señora que reside en la zona de Parque Gazano recuperado. "Esta zona no había tenido un festival como este antes. La gente está encantada, la música se disfruta, y todo está muy bien organizado", indicó, destacando los recientes trabajos de recuperación y acondicionamiento del parque.
Un certamen competitivo y un gran cierre folclórico
Mientras tanto, el Concurso de Cebadores del Premate sigue su curso, con rondas que transcurren entre la competencia y la camaradería. La pasión por esta tradición local no se apaga, y tanto los concursantes como el público están disfrutando cada momento.
"Estamos muy contentos con la convocatoria", mencionó una de las organizadoras, refiriéndose al éxito del certamen que, además de convocar a tantos participantes, ha sido un atractivo para quienes visitan el parque. Los competidores han mostrado gran destreza en el arte de cebar mate, uno de los rituales más representativos de la cultura entrerriana.
Mientras tanto, en el escenario se prepara Raíz Viva, un grupo de folklore que será el encargado de cerrar la noche. "Es un honor estar aquí", dijeron los miembros de la agrupación, mientras se alistaban para subir al escenario y compartir su música con los asistentes.
En un ambiente cargado de emoción, la noche en el Parque Gazano promete continuar con una de las fiestas más destacadas del verano en Paraná.