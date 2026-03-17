Vuelve la Gran Paella Paraná: el clásico evento gastronómico será en el Patito Sirirí

REDACCIÓN ELONCE
La tradicional Gran Paella Paraná se realizará el 4 de abril en el Patito Sirirí, en Paraná. El evento, ya instalado como un clásico de Semana Santa, tendrá un fin solidario: recaudar fondos para obras de infraestructura en Club Tilcara.
La Gran Paella Paraná volverá a realizarse el próximo 4 de abril en el Patito Sirirí, en Paraná, como uno de los eventos gastronómicos y solidarios más convocantes de la Semana Santa en la capital entrerriana. La iniciativa buscará reunir fondos para continuar con las obras en el vestuario de hockey y avanzar con la iluminación de las canchas 3 y 4 de rugby del Club Tilcara.
El acontecimiento, del que participa toda la institución, se consolidó a lo largo de los años como una propuesta que trasciende lo deportivo y convoca tanto a socios como a vecinos y turistas. En esta nueva edición, la expectativa volvió a estar puesta en la preparación de la enorme paella que se convirtió en sello distintivo de la actividad.
Un proyecto que nació hace nueve años
El dirigente, exjugador y entrenador Roberto Cian recordó que la idea surgió hace nueve años, durante una reunión de Comisión Directiva encabezada entonces por Luciano Barbagelata. “Pensé en realizar una paella, pero la idea era que no sea normal, sino que sea gigante”, relató al rememorar el origen de la propuesta.
Según explicó, la intención fue generar un fuerte impacto visual y al mismo tiempo crear una herramienta concreta para recaudar fondos para el club. Para eso, encargaron una paellera de casi tres metros de diámetro y 180 kilos de peso, una estructura inédita que terminó convirtiéndose en emblema del evento.
“Si bien en un principio no teníamos dinero para pagarla, otro directivo de la entidad puso el equivalente y cuándo obtuviéramos ganancias, se lo devolvíamos y así fue”, valoró Cian sobre los comienzos de la iniciativa.
Un clásico solidario en crecimiento
La primera edición de la Gran Paella Paraná se realizó con pescado de río y, según recordaron desde la institución, resultó un éxito por la masiva concurrencia de público. Con el paso del tiempo, el evento fue perfeccionándose y logró instalarse como un clásico de la agenda local.
“Año a año fuimos perfeccionando este acontecimiento”, sostuvo Cian, al destacar que la propuesta trascendió el ámbito deportivo y también llevó la paellera a distintos escenarios.
El valor de cada plato será este año de 15.000 pesos y la venta se realizará únicamente por reserva. Los tickets podrán adquirirse a través de jugadores de rugby, jugadoras de hockey o en la Secretaría del club, ubicada en el predio Ramón Brandolín, en calle Zapata y Huergo, detrás de la UTN, en Paraná.