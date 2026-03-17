Rosario Romero recibió a organizaciones de Derechos Humanos a 50 años del golpe de 1976

La Intendenta, Rosario Romero, se reunió con la Multisectorial de Derechos Humanos organiza la marcha en Paraná para el próximo martes 24 de marzo. Partirá desde Plaza Saenz Peña y culminará frente al Museo de Bellas Artes.
La Intendenta, Rosario Romero, mantuvo una reunión con integrantes de la Multisectorial de Derechos Humanos de Paraná para diagramar la colaboración del Municipio en el marco del acto por el Día de la Memoria, Verdad y Justicia que se conmemora el próximo 24 de marzo.
A 50 años del golpe cívico-militar de 1976, la Multisectorial de Derechos Humanos organiza la marcha en Paraná para el próximo martes 24 de marzo. En ese sentido, la Municipalidad aportará logística para la realización de la marcha, que partirá desde Plaza Saenz Peña y culminará frente al Museo de Bellas Artes con la lectura de un documento e intervenciones artísticas.
“El acto del 24 de marzo se realiza desde hace muchos años y congrega a mucha gente consciente de lo que significó el golpe de Estado, que dejó ausencias, desapariciones, dolores. Hay que valorar siempre la democracia, recordar el costo que se tuvo para recuperarla, pensando en construir siempre para el presente y el futuro. En ese marco, el Municipio da apoyo para que todo se realice de la mejor manera”, sostuvo Rubén Clavenzani, secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana.
Carina Netto, integrante del colectivo Cultura por la Memoria, valoró: “Trabajar en conjunto la marcha del 24 de marzo es importante y alentador. Estamos contentos de contar con el apoyo del Estado Municipal, organizar con las agrupaciones que integran la Multisectorial, y pedir a nuestros ciudadanos que se sumen a esta marcha”, señaló.
El martes 24 de marzo la convocatoria de la marcha es a las 17 hs, para partir una hora más tarde desde Plaza Sáenz Peña (sobre calle Carbó), y recorrer las calles de la ciudad hasta culminar en Plaza Alvear, frente al Museo de Bellas Artes. Allí se recordarán los nombres de los 317 desaparecidos entrerrianos, se leerá el documento unificado y habrá intervenciones artísticas y bandas locales.