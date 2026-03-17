Paro universitario: decano de UTN - Paraná se refirió a la situación salarial y anticipó medidas de fuerza

REDACCIÓN ELONCE
En la UTN, la adhesión a paros alcanza el 50% por reclamos salariales y la falta de actualización presupuestaria preocupa a docentes y no docentes, según indicó a Elonce el decano, Alejandro Carrere.
Paro universitario. En la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) - Regional Paraná se registró un importante nivel de adhesión a las medidas de fuerza convocadas por los gremios docentes y no docentes de todo el país.
Según Alejandro Carrere, decano de la facultad, “hemos iniciado el ciclo lectivo este lunes en coincidencia con una medida de fuerza por parte del gremio no docente APUTN que se extendió solamente por la jornada de ayer”.
Además, durante toda esta semana, se lleva adelante un paro docente convocado por los sindicatos que representan a los docentes. Carrere explicó que “todavía no tenemos información por parte de las organizaciones sobre cómo va a seguir el reclamo”.
Se anticipan nuevas medidas de fuerza ya que, según detalló el decano Alejandro Carrere, “tenemos otra acción que va a ser el 31 de marzo, si mal no recuerdo, eh también por 24 horas, y otras dos jornadas también durante el mes de abril”, en el marco de los reclamos salariales y laborales de los gremios docentes y no docentes.
En cuanto a la adhesión, el decano indicó que “en esta ocasión estamos teniendo una adhesión que está cercana al 50%, lo cual se destaca respecto de otras medidas de fuerza de años anteriores”.
Impacto en salarios y recursos humanos
Carrere advirtió sobre el deterioro salarial en la Universidad Tecnológica, donde el promedio de pérdida alcanza el 58% desde diciembre de 2023. “Es una situación que afecta muy grandemente a toda nuestra población de trabajadores, tanto docentes como no docentes”, afirmó.
El decano detalló que muchos docentes renuncian debido a los bajos salarios, lo que genera pérdida de recursos humanos calificados con maestrías y doctorados. “Hoy, un profesor titular con dedicación exclusiva, es decir 40 horas de afectación a la función, cobra aproximadamente 1,5 millón de salario”, indicó Carrere.
La falta de actualización presupuestaria también afecta al funcionamiento de la institución. “La UTN está en una relación de 94 a 6, es decir, el 94% de la masa salarial y un 6% de recursos destinados a financiamiento de gastos corrientes, becas estudiantiles e investigación”, explicó el decano.
Desafíos y medidas de la Universidad Tecnológica
Carrere señaló que la universidad debe apelar a “muchísima imaginación” para garantizar servicios básicos como mantener aulas abiertas y calefacción. Además, criticó la propuesta del gobierno de actualizar los salarios apenas un 12% durante 2026, considerando la pérdida acumulada de 2024 y 2025. “Es absolutamente exiguo”, indicó.
Además, Carrere enfatizó que “no se está cumpliendo la ley que el Congreso de la Nación aprobó el año pasado sobre el financiamiento universitario y el Gobierno está proponiendo derogar e ir a un nuevo esquema”.
“Es entendible y legítimo el reclamo que están llevando adelante”, destacó sobre los paros, y subrayó la importancia de concientizar a la comunidad universitaria sobre el esfuerzo necesario para sostener la institución.