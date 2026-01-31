Gran desfile de agrupaciones tradicionalistas por las calles de Urdinarrain

Urdinarrain vivió una jornada de gran emoción con el desfile de agrupaciones tradicionalistas por las calles de la ciudad, en el marco de la 34° edición de la Fiesta Provincial del Caballo. Este evento, que ha crecido año tras año, es uno de los más importantes de la región, reuniendo a cientos de personas que celebran la tradición, el folclore y el amor por el campo. Las agrupaciones, acompañadas de sus caballos y jinetes, partieron desde el ingreso a la localidad, recorriendo las principales calles hasta llegar al polideportivo municipal.

Pasadas las 18:30, las tropillas comenzaron a recorrer las calles de Urdinarrain, llenando de color y tradición la ciudad. El desfile es uno de los puntos más esperados de la Fiesta por los vecinos de la región.

Elonce estuvo presente para llevar en vivo cada momento del evento a todos los hogares.

La voz de los presentes

Saturnino, oriundo de Larroque, afirmó que viene desde chiquito al desfile y consideró qué hace especial: “Es la primera vez que lo vengo a disfrutar. El año pasado desfilé, pero ya este año no nos dio. El desfile es lindo, pero bastante caluroso”. Junto con un compañero, piensan ir posteriormente a la jineteada.

Marcelo, oriundo de Urdinarrain, precisó: “La fiesta es linda porque resalta Urdinarrain y lo hace trascender. Soy simpatizante de toda la fiesta. Es muy bueno todo”. Lo hizo en compañía de sus nietos y expresó: “Hay que seguir las tradiciones”.

“Me gusta ser jinete y mi sueño es ser campeón de Jesús María. Vine con la agrupación de mis tíos”, manifestó un niño presente junto a su caballo.

La emoción y la transmisión de las tradiciones de generación en generación también dijeron presente en el desfile. Juancho participó del recorrido acompañado por su nieto Antonio, en una escena que reflejó el espíritu familiar y cultural de la Fiesta del Caballo. “Por él estoy haciendo esto. Me emociona. Es una fiesta. Estamos siempre dispuestos. Quiero que mis nietos hereden este legado”. A su lado, sobre el carruaje, un joven acompañaba la postal tradicional tocando el acordeón, aportando música y emoción a cada paso.

Un evento que une tradición y cultura

La Fiesta Provincial del Caballo no solo es una celebración de las costumbres rurales, sino también un espacio donde se encuentran distintas generaciones. Con actividades para grandes y chicos, la fiesta ofrece una variedad de espectáculos que promueven la cultura local, haciendo de este evento un referente en la provincial.

