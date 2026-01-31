 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad Nuestras Fiestas

Fiesta Provincial del Caballo en Urdinarrain cierra con la jineteada como gran protagonista

31 de Enero de 2026
Nuestras Fiestas en Urdinarrain.
Nuestras Fiestas en Urdinarrain.

REDACCIÓN ELONCE

La Fiesta Provincial del Caballo en Urdinarrain celebra su 34ª edición con espectáculos musicales y, sobre todo, emocionantes jineteadas que atraen a cientos de espectadores de toda la región.

La 34ª Fiesta Provincial del Caballo en Urdinarrain abre sus puertas con un programa cargado de adrenalina, donde la jineteada se convierte en el principal atractivo de la jornada. Los jinetes muestran habilidad, equilibrio y coraje sobre los caballos, desafiando la fuerza de los animales en las categorías Bastos y Crines, mientras el público observa con entusiasmo cada maniobra.

 

Las noches de la Fiesta Provincial del Caballo en Urdinarrain se transmiten en vivo por Elonce, en el marco de su ciclo "Nuestras Fiestas", una propuesta que busca difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que destacan a Entre Ríos y la región.

 


Foto: Elonce.

 

En simultáneo, en el escenario principal se presentan Los Majestuosos del Chamamé, Corcho González y su conjunto, Giane Iglesias con cumbia y Grupo Electrógeno, ofreciendo un acompañamiento musical que combina perfectamente con la emoción de las competencias ecuestres. Sin embargo, es la jineteada la que mantiene a todos atentos y vibrando de principio a fin.

 


Foto: Elonce.

 

El público celebra cada acrobacia y cada caída con aplausos y vítores, evidenciando la pasión por esta tradición regional. La fiesta, que combina música y deporte, ofrece así una experiencia completa, donde la destreza y valentía de los jinetes se transforman en el corazón del evento.

 


Foto: Elonce.

 

Competencias y final de campeonato

 

Durante la jornada, se realizan las competencias de la categoría Bastos, donde los jinetes más experimentados buscan superar a sus rivales con equilibrio y técnica sobre caballos exigentes. Cada monta genera expectativa, y los espectadores no pierden detalle de los movimientos y la interacción entre jinete y animal.

 

Los payadores se sumaron a la fiesta.
Los payadores se sumaron a la fiesta. Foto: Elonce.

 

Al mismo tiempo, la categoría Crines ofrece un espectáculo igual de intenso, con desafíos adicionales por la longitud y fuerza de los caballos involucrados. Las finales del campeonato en ambas categorías mantienen a los asistentes al borde de sus asientos, mientras los jinetes luchan por el título y los reconocimientos que la Fiesta Provincial del Caballo entrega a los mejores.

 


Foto: Elonce.

 

Los organizadores destacan que la jineteada no solo es un deporte, sino también un legado cultural de la región entrerriana. Por eso, el evento busca rescatar estas tradiciones y acercarlas a nuevas generaciones, reforzando la identidad local y la conexión con el campo.


Foto: Elonce.

 

Fiesta para toda la familia

 

Además de la jineteada, los visitantes disfrutan de música en vivo, puestos de comidas típicas y actividades recreativas para todas las edades. Sin embargo, el verdadero protagonista sigue siendo el coraje de los jinetes y la fuerza de los caballos, que convierten cada exhibición en un espectáculo único.

 


Foto: Elonce.

 

La Fiesta Provincial del Caballo en Urdinarrain mantiene el suspenso hasta las finales, donde se definen los campeones en Bastos y Crines. Cada jornada confirma la relevancia del evento para la región, destacando la mezcla de tradición, deporte y entretenimiento que caracteriza a esta celebración.

Últimas noticias

Noticias destacadas

