Una mujer busca a su familia biológica en Entre Ríos: ADN, pistas y apellidos

REDACCIÓN ELONCE
Tras años de investigación, Marina Mazzoni intenta reconstruir su árbol genealógico y conectar con sus familiares biológicos en Chajarí y alrededores.
Búsqueda familia biológica. Marina Mazzoni se crió en Quilmes, Buenos Aires, desde 1984, pero su historia tiene raíces en distintas provincias del país. Hace más de 15 años, inició la búsqueda de sus orígenes, y todos los datos obtenidos la llevan hacia Chajarí y alrededores de Entre Ríos.
“Mi papá del corazón era luthier de acordeones. Marco este detalle ya que su profesión lo hacía conocer mucha gente del interior del país y quien sabe, quizás alguien recuerde algún dato”, relató en un nuevo contacto con Chajaríaldía. La fábrica de su padre estaba en Quilmes.
“La señora que hizo el contacto con una enfermera del interior del país, se llamaba Ina, vivía en Constitución (Buenos Aires) y tenía familiares en San Francisco Solano”, agregó. Estos datos se convirtieron en pistas fundamentales en su investigación sobre su verdadera identidad.
Primeros días y documentos que generan dudas
Marina relató cómo llegó a su familia de crianza: “Me trajo una mujer, era de noche y allí me esperaban Marino y María (mis papás del corazón), aún no se me había caído el ombligo, lo que se deduce que tenía pocos días de nacida. No puedo confirmar con certeza de donde me trajeron, algunos me dicen desde Entre Ríos, Misiones, otros Formosa”.
“El médico que hizo el acta de nacimiento a nombre de mis papás del corazón, fue Roque Amendolara, en ese entonces trabajaba en el dispensario de Quilmes. En varias oportunidades intenté contactarlo y se negó”, agregó.
ADN y esperanza de encontrar a sus familiares
En 2017, Mazzoni realizó un test de ADN Family Tree, que permite rastrear la ascendencia étnica, encontrar parientes biológicos y mapear linajes paternos (ADN-Y) y maternos (ADNmt). Gracias a esto, identificó a una prima segunda que reside en Estados Unidos, pero nació en Chajarí, y pudo avanzar hacia los apellidos Baccari/Vacari Dalzotto.
“Aún estamos intentando armar el árbol para ver si podemos achicar la información y saber qué descendiente nos une, probablemente sean sus bisabuelos. Así que busco descendientes de Gaetano Sangalli y Catalina Rolando”, precisó.
Actualmente viviendo en Rosario, solicita que familiares descendientes de estas personas accedan a realizarse un test de ADN, esperanzada en avanzar hacia su verdadera identidad y conectar con su historia biológica.