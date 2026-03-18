Violencia digital: joven irá a juicio por crear imágenes con IA de menores y venderlas a un sitio de adultos

Un caso de violencia digital conmociona a Córdoba: un joven será juzgado por crear imágenes falsas con Inteligencia Artificial de compañeras menores y difundirlas en internet.
La violencia digital vuelve a estar en el centro de la escena judicial en Argentina tras la confirmación de un juicio en la provincia de Córdoba contra un joven acusado de generar imágenes falsas con Inteligencia Artificial. La causa, que involucra a víctimas menores de edad, fue elevada a juicio bajo la figura de lesiones graves calificadas por mediar violencia de género, marcando un precedente relevante en materia legal.
Según se desprende de la investigación, el imputado utilizó herramientas de IA para colocar los rostros de sus compañeras de colegio en cuerpos desnudos y luego publicó esas imágenes en un sitio web para adultos. La gravedad del caso radica no solo en la manipulación digital, sino también en la exposición pública de las víctimas, quienes fueron identificadas con nombre y apellido.
Además, el acusado habría agregado enlaces a los perfiles de redes sociales de las jóvenes, lo que amplificó el daño. Como consecuencia, las damnificadas comenzaron a recibir solicitudes de contacto y visitas de desconocidos, generando un impacto directo en su vida cotidiana.
Un fallo que marca precedente
La Cámara de Acusación de Córdoba confirmó la elevación a juicio y consideró que los hechos encuadran en el delito de lesiones graves calificadas por violencia de género. En su resolución, el tribunal destacó que el daño psíquico puede constituir una lesión penal, incluso en ausencia de daño físico.
Los camaristas remarcaron que las víctimas se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad por tratarse de menores de edad. En ese sentido, subrayaron que los efectos psicológicos derivados del hecho son de carácter grave y persistente, consignó Noticias Argentinas.
Entre las consecuencias mencionadas se encuentran trastornos de ansiedad, estrés postraumático, dificultades de adaptación y aislamiento social. Estos indicadores fueron considerados suficientes para sostener la acusación en términos de gravedad penal.
Impacto psicológico y exposición pública
Uno de los puntos más relevantes del fallo es el reconocimiento del daño generado por la difusión masiva de las imágenes, pese a su carácter falso. Para el tribunal, la exposición fue real y efectiva, ya que se trató de contenido sexualizado difundido en internet.
La resolución señala que el entorno digital potencia el alcance del daño, debido a la multiplicidad de visualizaciones y la permanencia del contenido en línea. En este caso, las publicaciones implicaron una exposición sexual pública y reiterada.
Asimismo, se consideró que este tipo de prácticas se inscriben dentro de lo que se conoce como violencia simbólica, en tanto reproducen estereotipos y afectan la dignidad de las víctimas desde una lógica de desigualdad de género.
Violencia digital y nuevos desafíos legales
El tribunal también abordó el fenómeno de la violencia digital como una problemática creciente. En este sentido, destacó que no es necesario que exista un vínculo directo entre agresor y víctimas para que se configure el delito, ya que el impacto se produce a nivel social y cultural.
Los jueces advirtieron sobre la proliferación de conductas delictivas que utilizan medios informáticos para vulnerar la privacidad, especialmente de mujeres. Este tipo de situaciones plantea nuevos desafíos para la justicia, que debe adaptarse a las transformaciones tecnológicas.