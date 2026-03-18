"Vamos a lograr acuerdos con Argentina”, respondió Orsi a Frigerio sobre la planta de hidrógeno verde

HIF Global vuelve al centro del debate tras nuevas tensiones con Argentina, mientras Uruguay busca acuerdos diplomáticos por la planta de hidrógeno verde.
El proyecto de HIF Global volvió a generar fricciones entre Uruguay y Argentina, en medio de cuestionamientos por la instalación de una planta de hidrógeno verde en Paysandú. Frente a este escenario, el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, aseguró que su gobierno trabaja por la vía diplomática para reducir el conflicto y avanzar en acuerdos con el país vecino.
Las tensiones resurgen en un contexto donde autoridades argentinas, especialmente de la provincia de Entre Ríos, han expresado preocupación por el posible impacto ambiental del emprendimiento. En respuesta, el mandatario uruguayo tomó intervención directa y confirmó contactos con representantes diplomáticos argentinos.
“Sé lo que piensa el gobierno argentino y estamos dispuestos a ayudar. Tiene que ver con decisiones de los privados, a sugerencia del Estado uruguayo. Estamos avanzando”, sostuvo Orsi, quien además se mostró optimista sobre el desenlace del conflicto.
Gestiones diplomáticas y búsqueda de acuerdos
El presidente también reveló que mantuvo una conversación con el embajador argentino en Uruguay, Alan Béraud, en el marco de la Expoactiva Nacional. Allí coincidieron distintas autoridades y se abrió un canal de diálogo para abordar las diferencias surgidas en torno al proyecto.
“Creo que vamos a lograr algunos acuerdos como para disminuir los problemas con los vecinos de Argentina”, agregó Orsi, dejando en claro la intención de evitar una escalada en el conflicto bilateral.
En paralelo, el canciller uruguayo Mario Lubetkin también mantiene contactos con su par argentino, en una estrategia coordinada para sostener el diálogo institucional y atender las inquietudes planteadas desde el otro lado del río Uruguay.
Cuestionamientos ambientales y antecedentes del conflicto
Las críticas al proyecto de HIF Global se materializaron en dos hechos concretos: una denuncia judicial presentada por legisladores nacionales argentinos y las declaraciones del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, quien advirtió que no se puede “permitir una nueva Botnia”.
En ese sentido, Lubetkin respondió haciendo referencia al histórico conflicto por la instalación de la planta de celulosa en Fray Bentos: “Él dice (que no quiere otra) Botnia, nosotros decimos que nadie quiere que se repita lo de los puentes”.
El canciller detalló además que las autoridades argentinas fueron recibidas para interiorizarse sobre el proyecto: “Nosotros recibimos con enorme placer al ministro de Relaciones Exteriores (Pablo Quirno), al gobernador de Entre Ríos (Frigerio) y al intendente de Colón (José Luis Walser) para explicarles cómo es el proceso que se está desarrollando en la planta en Paysandú. Ellos saben perfectamente cómo son las etapas. Ahora estamos en la etapa de análisis ambiental, estamos en medio de eso: no es que hay negociación, están nuestros equipos técnicos trabajando en el tema. Ellos no pidieron un elemento que nosotros lo cumplimos, que era si se podían incorporar otras preguntas, además de las nuestras, que eran preocupaciones de ellos, y las incorporamos dentro del estudio ambiental que se está haciendo”.
Llamado a la prudencia y confianza en la diplomacia
Desde el ámbito local, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, también se pronunció sobre la situación y pidió cautela en el tratamiento del tema para evitar una escalada innecesaria, según publicó Ámbito.
“De aquel conflicto con Botnia en La Haya creo que algo tuvimos que entender, algo nos tuvo que dejar todo ese conflicto. Sobre todo que, cuando la irracionalidad le gana al diálogo, cuando la irracionalidad le gana a procesos que se tienen que dirimir y digerir de otra forma, lamentablemente son las poblaciones las que quedan de rehén. Yo no creo que este sea el caso, acá hay otra forma de relacionamiento, hay otra forma de entenderse y confío en la diplomacia”, expresó.
El jefe comunal insistió en la necesidad de “ser cuidadoso en los tonos y en las formas”, en respuesta a los planteos desde Argentina, que incluso sugieren la relocalización de la planta.