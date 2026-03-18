Accidente entre motos en Concepción del Uruguay dejó a un joven fracturado

Un siniestro vial en Concepción del Uruguay ocurrido este miércoles por la tarde dejó como saldo a un joven de 20 años con heridas de gravedad, tras un choque entre dos motocicletas en una transitada intersección de la ciudad. El hecho generó preocupación entre vecinos y motivó un rápido despliegue de los servicios de emergencia.

El accidente se registró alrededor de las 17:40 en la intersección de calles Allais y Doctor Lacava, cuando por causas que se tratan de establecer colisionaron dos motovehículos que circulaban en sentidos opuestos.

De acuerdo a la información recabada en el lugar, una motocicleta Honda Storm era conducida por un hombre de 64 años que transitaba por calle Lacava en sentido Norte a Sur. Al intentar girar hacia el oeste por Allais, impactó contra una Motomel Skua que circulaba en sentido contrario, es decir, de Sur a Norte.

Un joven resultó con lesiones de gravedad

Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor de la Motomel Skua, un joven de 20 años, sufrió heridas de consideración. Testigos del hecho alertaron de inmediato a los servicios de emergencia, que arribaron rápidamente al lugar para asistir a los involucrados.

El joven fue trasladado de urgencia al hospital local, donde tras ser evaluado por los profesionales de la salud se confirmó que presentaba una fractura en su pierna derecha, lesión catalogada como grave.

En tanto, el otro conductor, de 64 años, recibió atención médica en el lugar del accidente, sin que se registraran lesiones de gravedad en una primera evaluación.