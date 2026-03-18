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Organizan venta de empanadas para costear viaje a Buenos Aires de Benja: debe hacerse controles

Organizan venta de empanadas para ayudar al pequeño de Paraná Benjamín Prado Noaco, quien superó un tumor cerebral y necesita sus controles médicos en Buenos Aires.

18 de Marzo de 2026
Viaja cuatro veces al año.
Viaja cuatro veces al año. Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

Organizan venta de empanadas para ayudar al pequeño de Paraná Benjamín Prado Noaco, quien superó un tumor cerebral y necesita sus controles médicos en Buenos Aires.

Organizan venta de empanadas al horno para ayudar a de Benjamín Prado Noaco, el pequeño paranaense de 12 años que superó el cáncer.

 

Su mamá, Edith, tiene el objetivo de recaudar fondos para su próximo viaje a Buenos Aires, donde realizará sus controles médicos. “Viajamos el 6 de abril, y las empanadas las entrego el 2 de abril para Semana Santa”, explicó a Elonce.

Benjamín nació con un tumor en el cerebro, logró superarlo y actualmente sigue un estricto control médico. “Benja es un milagro de Dios”, destacó su mamá, subrayando que los controles son fundamentales y que recibe atención especializada en el Hospital Austral. “Los controles son tres o cuatro veces al año. Sí o sí tenemos que ir porque aquí no se atiende con casi ningún profesional más que el pediatra y el kinesiólogo”, agregó.

Las empanadas al horno, disponibles en docena a $13.000 y media docena a $7.000, incluyen variedades de pescado, verdura, árabe, carne salada, carne dulce, jamón y queso, y cebolla con queso. Los pedidos se reciben hasta el 30 de marzo a través del WhatsApp 343 156 232 478.

 

Un niño lleno de alegría y energía

Benjamín se emociona cada vez que las cámaras del Elonce lo visitan. “Se pone muy contento, y por eso empiezan los gritos, pero es por felicidad”, contó Edith. El barrio entero lo quiere: los colectiveros le tocan la bocina al pasar, y vecinos de todas las edades lo saludan.

A pesar de su enfermedad, puede manejarse solo. “Lo que más queremos es su independencia”, agregó Edith, destacando el espíritu luchador de Benja.

Su historia inspira a toda la comunidad, que colabora constantemente con su tratamiento y celebra sus avances, desde que era bebé hasta hoy, demostrando un progreso “increíble”, según su madre.

Opciones de colaboración y productos disponibles

Además de las empanadas al horno, Edith ofrece a diario pasteles y pastafrolas para quienes quieran ayudar de diferentes maneras. También dejó el alias de Benja para donaciones directas: benjamín-07, a nombre de Prado Víctor Benjamín.

Organizan una venta de empanadas para que Benjamín viaje a Buenos Aires

Los interesados pueden acercarse a Pasaje Perren, cerca de Avenida Ramírez y Don Bosco, donde la familia estará vendiendo los productos.

 

Con cada compra, los vecinos y seguidores contribuyen directamente a que Benjamín continúe con su tratamiento médico, mantenga su calidad de vida y siga inspirando a la comunidad con su fuerza y alegría.

Temas:

Benjamín tumor cerebral cáncer controles médicos Venta de empanadas
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