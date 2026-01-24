Impulsan una venta solidaria para afrontar el tratamiento médico de Benja

 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
24 de Enero de 2026
Benjamín Prado Noaco
Benjamín Prado Noaco Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

La mamá de Benja contó a Elonce que, al quedarse sin trabajo, vende pasteles y tortas todos los días para acompañar el tratamiento médico de su hijo. La venta se realiza en la calle y busca sostener los costos vinculados a la salud y al cuidado diario del niño.

La mamá de Benjamín Prado Noaco impulsa una venta diaria de pasteles, tortas y panificados para afrontar gastos familiares y acompañar el tratamiento médico del niño que atraviesa un cuadro de epilepsia. La iniciativa se desarrolló este sábado en la intersección de pasaje Perrén y avenida Don Bosco, donde ofrece sus productos de lunes a domingo.

 

“Desde hace un año, vendo pasteles y tortas afuera de casa para solventar un poco los gastos; y ahora estoy todos los días porque me quedé sin trabajo”, relató a Elonce la mamá de Benja, Edith.

Detalló que la venta se realiza tanto por la mañana como por la tarde. “Estoy desde las 9.30 hasta la 13 y después vuelvo alrededor de las 17.30 o 18, y me quedo hasta la noche”, indicó, al señalar que adapta los horarios a las condiciones climáticas.

 

El tratamiento médico de Benja

 

Sobre la situación de salud de su hijo, contó que viajaron el 11 de enero a Buenos Aires, donde Benja fue atendido en el Hospital Austral. “Se hizo el estudio que le faltaba con la neuróloga y salió todo bien”, explicó.

Según precisó, los médicos informaron que, a partir de julio, comenzarán a reducir progresivamente la medicación para evaluar la evolución. “Nos explicaron que es una epilepsia que puede ir y volver, pero como el estudio salió perfecto, van a aprovechar para darle un descanso y ver cómo responde”, señaló.

 

Benja nació con cáncer, el cual afortunadamente pudo vencer. En 2022 se sometió a una cirugía en Buenos Aires de alargamiento de isquiotibiales y aplicación de botox en ambas piernas, de la cual salió bien. Sin embargo, continúa con tratamientos y sigue viajando para realizarse los controles necesarios y poder caminar en un futuro.

 

Venta diaria y pedido de colaboración

 

La madre remarcó que la venta de panificación se mantuvo activa todos los días y que representó una ayuda clave para cubrir gastos cotidianos. Además, mencionó que la familia atravesó mayores dificultades económicas por la falta de empleo y los costos asociados al tratamiento.

Indicó que su hijo utilizó pañales de adulto talle G, además de toallitas higiénicas y otros insumos, lo que incrementó los gastos mensuales. Por ese motivo, dejó a disposición un número de contacto para quienes desearan colaborar: 3436232478. También informó que quienes prefieran realizar aportes económicos podían hacerlo a través del alias benjamin-07

 

La iniciativa solidaria continúa activa con el objetivo de sostener el tratamiento médico y los cuidados diarios, mientras la familia aguardó la próxima etapa de controles y seguimiento profesional.

