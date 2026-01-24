Impulsan una venta solidaria para afrontar el tratamiento médico de Benja

REDACCIÓN ELONCE
La mamá de Benja contó a Elonce que, al quedarse sin trabajo, vende pasteles y tortas todos los días para acompañar el tratamiento médico de su hijo. La venta se realiza en la calle y busca sostener los costos vinculados a la salud y al cuidado diario del niño.
La mamá de Benjamín Prado Noaco impulsa una venta diaria de pasteles, tortas y panificados para afrontar gastos familiares y acompañar el tratamiento médico del niño que atraviesa un cuadro de epilepsia. La iniciativa se desarrolló este sábado en la intersección de pasaje Perrén y avenida Don Bosco, donde ofrece sus productos de lunes a domingo.
“Desde hace un año, vendo pasteles y tortas afuera de casa para solventar un poco los gastos; y ahora estoy todos los días porque me quedé sin trabajo”, relató a Elonce la mamá de Benja, Edith.
Detalló que la venta se realiza tanto por la mañana como por la tarde. “Estoy desde las 9.30 hasta la 13 y después vuelvo alrededor de las 17.30 o 18, y me quedo hasta la noche”, indicó, al señalar que adapta los horarios a las condiciones climáticas.
El tratamiento médico de Benja
Sobre la situación de salud de su hijo, contó que viajaron el 11 de enero a Buenos Aires, donde Benja fue atendido en el Hospital Austral. “Se hizo el estudio que le faltaba con la neuróloga y salió todo bien”, explicó.
Según precisó, los médicos informaron que, a partir de julio, comenzarán a reducir progresivamente la medicación para evaluar la evolución. “Nos explicaron que es una epilepsia que puede ir y volver, pero como el estudio salió perfecto, van a aprovechar para darle un descanso y ver cómo responde”, señaló.
Benja nació con cáncer, el cual afortunadamente pudo vencer. En 2022 se sometió a una cirugía en Buenos Aires de alargamiento de isquiotibiales y aplicación de botox en ambas piernas, de la cual salió bien. Sin embargo, continúa con tratamientos y sigue viajando para realizarse los controles necesarios y poder caminar en un futuro.
Venta diaria y pedido de colaboración
La madre remarcó que la venta de panificación se mantuvo activa todos los días y que representó una ayuda clave para cubrir gastos cotidianos. Además, mencionó que la familia atravesó mayores dificultades económicas por la falta de empleo y los costos asociados al tratamiento.
Indicó que su hijo utilizó pañales de adulto talle G, además de toallitas higiénicas y otros insumos, lo que incrementó los gastos mensuales. Por ese motivo, dejó a disposición un número de contacto para quienes desearan colaborar: 3436232478. También informó que quienes prefieran realizar aportes económicos podían hacerlo a través del alias benjamin-07
La iniciativa solidaria continúa activa con el objetivo de sostener el tratamiento médico y los cuidados diarios, mientras la familia aguardó la próxima etapa de controles y seguimiento profesional.