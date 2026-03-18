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Paraná vive el torneo internacional de sóftbol The Show Pro Series: el sábado cierra Mario Pereyra

El torneo internacional de sóftbol The Show Pro Series ya se disputa en Paraná con formato innovador, presencia internacional y una agenda cultural que acompaña cada jornada.

18 de Marzo de 2026
Hay oferta gastronómica y shows en vivo.
Hay oferta gastronómica y shows en vivo.

REDACCIÓN ELONCE

El torneo internacional de sóftbol The Show Pro Series ya se disputa en Paraná con formato innovador, presencia internacional y una agenda cultural que acompaña cada jornada.

El torneo internacional de sóftbol The Show Pro Series comenzó este miércoles en el Estadio Mundialista de la ciudad de Paraná, marcando un hito para la disciplina en el país. Desde temprano, equipos conformados bajo un formato inédito comenzaron a competir en una propuesta que combina deporte de alto nivel con entretenimiento para toda la familia.

 

“Es un torneo que se hace por primera vez en Argentina bajo esta modalidad”, explicaron desde la organización.

En ese sentido, remarcaron: “No participan clubes como estamos acostumbrados, sino que participan franquicias que son emprendimientos o marcas propias, las cuales se muestran al mundo del softball a través de sus equipos. Se conforman íntegramente de modo libre, es decir que sus managers, asistentes y jugadores pueden ser de cualquier parte del mundo”.

 

Un formato inédito y presencia internacional

La competencia reúne jugadores y árbitros de distintos países, lo que le otorga un perfil global pocas veces visto en el sóftbol argentino. “Hay jugadores de Japón, de Chile, de Venezuela, de Argentina, de Canadá, de México, de Guatemala y de Estados Unidos”, detallaron.

Además, agregaron: “También tenemos participación de árbitros internacionales de Cuba, de República Checa, de Holanda y de Argentina, así que es un evento único para nosotros”.

El nivel de juego corresponde a la elite de la disciplina. “La categoría es Primera División Masculina, que es la más importante que tiene nuestro softball nacional”, señalaron.

 

Deporte y cultura en un mismo evento

Uno de los aspectos distintivos del torneo es su propuesta. “Este es un evento que también es cultural porque, además de los partidos de softball, hay música y shows en vivo”, indicaron.

 

En esa línea, precisaron: “Luego de cada jornada deportiva, una banda distinta va a tocar en vivo. En este momento se escucha la prueba de sonido de La Primera Ley de Newton, que van a tocar luego de este partido. Mañana, luego del último partido, toca Made in China; el viernes toca La Montrull; y el sábado, luego de la final, va a dar el show de cierre Mario Pereyra”.

 

Entradas, apoyo institucional y expectativas

El evento también cuenta con respaldo institucional. “Este evento fue declarado de interés por el Consejo Deliberante de Paraná y también por la Cámara de Diputados”, afirmaron.

 

Asimismo, destacaron el acompañamiento estatal: “Tanto el municipio como el gobierno provincial nos han apoyado enormemente”.

Comenzó el torneo de sóftbol "The Show Pro Series"

Respecto a las entradas, uno de los organizadores explicó: “Cuando lanzamos el torneo, ofrecimos un abono anticipado con dos sectores: tribuna techada a 35.000 pesos y campo a 20.000 pesos por los cuatro días, incluyendo todos los partidos y espectáculos”.

 

Una experiencia integral para el público

También detallaron las opciones diarias: “En boletería se están vendiendo entradas hoy, mañana y el viernes a un valor entre los 10.000 y 12.000 pesos”.

Sobre el cierre del evento, añadieron: “El sábado, como es el cierre con Mario Pereyra, la entrada estará entre 18.000 y 20.000 pesos en tribuna techada y entre 13.000 y 14.000 pesos en el sector general”.

 

Finalmente, resumieron el espíritu del evento: “Apuntamos a darle a la gente de Paraná y a todos los que se acercan a ver softball algo más que un evento deportivo: una oferta gastronómica, cultural y la posibilidad de disfrutar durante estos cuatro días, que para nosotros son una verdadera fiesta”.

Temas:

The Show Pro Series Softbol ESTADIO MUNDIALISTA
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