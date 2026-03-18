Tras una inversión de más de 35 millones, Club Universitario reinaugurará su cancha de fútbol

REDACCIÓN ELONCE
El Club Universitario reinaugurará su cancha de fútbol con nuevas obras y un evento abierto a la comunidad el lunes 23 de marzo en Paraná. Su presidente compartió detalles con Elonce.
El Club Universitario que dio otro paso en su crecimiento. Prepara una jornada histórica para toda la comunidad. El lunes 23 de marzo se llevará a cabo la reinauguración de su cancha principal, que ahora cuenta con nuevo sistema de riego, iluminación moderna y vestuarios renovados, tras meses de trabajo y reciembra del césped.
Leo Acosta, presidente del club, destacó la importancia de esta obra: "El club se refleja en obras, y esta es una de los tantos sueños que teníamos. Gracias a Dios lo vamos a poder cumplir el lunes". El evento será abierto al público y contará con partidos de fútbol femenino, la presentación de la camiseta oficial y un encuentro especial con exjugadores del club y futbolistas reconocidos a nivel provincial y nacional.
La recuperación de la cancha incluyó un sistema de riego artificial con aspersores emergentes, que permite mantener el césped húmedo y parejo. "Es fundamental. Con este sistema no hay que andar tirando cañones, el riego es uniforme y facilita mucho todo", explicó Acosta.
“Para mí es una locura porque yo nunca jugué con con pasto en la cancha”, agregó.
Un evento con jugadores reconocidos
El plato fuerte del lunes será el partido donde participarán jugadores históricos del club y figuras reconocidas del fútbol local y provincial. Acosta adelantó: "Invité a muchos compañeros y amigos para que sean parte de este momento que para nosotros es algo histórico y lindo".
Además, durante la jornada habrá partidos de las divisiones inferiores, incluyendo fútbol femenino y los más chiquitos, para que toda la familia disfrute. "Queremos que toda la comunidad se acerque a compartir un momento de alegría y deporte", agregó Acosta.
El evento comenzará a las 18:30, con entrada libre y gratuita, y contará con cantina y actividades para los más pequeños, reafirmando el espíritu social y deportivo del Club Universitario.
Obras que reflejan el crecimiento del club
La inversión superó los 35 millones de pesos y fue realizada mediante gestión propia y colaboración de socios y subcomisiones deportivas. "Todo se hizo a pulmón, con el esfuerzo de fútbol, básquet, vóley y bochas. Esto demuestra que el trabajo conjunto da resultados", destacó Acosta.
Acosta compartió también sus grandes deseos para el club. "El sueño de recuperar la pileta grande para poder tenerla activa todo el año, que volvamos a tener natación. Me encantaría tener una tribuna. Uno empieza a soñar, y qué sé yo, me gustaría tener un albergue también en el club para cuando vengan las delegaciones de afuera, poder recibirlas y generar otro ingreso. Seguir creciendo en todas las disciplinas y tratar de competir", enumeró.
Más allá de la reinauguración de la cancha, el club que cuenta con alrededor de 500 socios planea continuar con la recuperación de otras instalaciones, como la cancha de hockey sobre césped y la pileta grande, consolidando un espacio de deporte, educación y contención social para toda la comunidad.