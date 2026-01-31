Robo en Herrera: ladrones sustrajeron gran suma de dinero en chalet

Un audaz robo en Herrera conmocionó a los vecinos del centro del pueblo durante la madrugada del sábado. Según fuentes extraoficiales, un grupo de delincuentes, que se movilizaba en una camioneta Volkswagen Amarok blanca, ingresó a la vivienda de una reconocida familia a través de una ventana trasera mientras los propietarios no se encontraban en el lugar. Los malvivientes se llevaron una importante suma de dinero, compuesta por dólares estadounidenses y pesos argentinos, y huyeron sin sustraer ningún otro objeto.

El hecho ocurrió frente a la plaza principal de la localidad, lo que despertó la alarma entre los vecinos y generó un fuerte operativo policial. “Fue un golpe muy preciso, parecía que tenían información sobre la ausencia de los moradores”, indicó un vocero de la Policía de Entre Ríos.

Tras el robo, la camioneta Amarok blanca fue captada por cámaras de seguridad locales mientras circulaba al menos dos veces alrededor de la plaza, presuntamente realizando inteligencia previa antes de concretar el delito.

Investigación y rastros clave

La Policía provincial inició un minucioso relevamiento de cámaras de seguridad tanto dentro de la localidad como en los accesos a la misma. Según los primeros datos, el vehículo sospechoso salió de Herrera por la Ruta Provincial Nº 39 con rumbo hacia el este, en dirección a Concepción del Uruguay.

Efectivos y peritos trabajaron en la vivienda en busca de huellas y otros rastros que permitan identificar a los autores. Los investigadores sospechan que podría tratarse de una banda organizada, dado que el robo fue ejecutado con precisión y conocimiento previo de la ausencia de los moradores, señaló 03442.

Las autoridades locales instaron a los vecinos a mantener la calma, reforzar la seguridad en sus hogares y a reportar cualquier dato que pueda contribuir a dar con los delincuentes.