Última jornada de la Fiesta del Caballo: desfile, más jineteada y gran cierre de Los Majestuosos

Este sábado se realiza la última jornada de la Fiesta del Caballo en Urdinarrain, Gualeguaychú, tras tres intensas jornadas de jineteadas, folclore, música y gastronomía. El evento tradicionalista convoca a decenas de familias y amantes de las tradiciones gauchas, quienes se acercan al predio para disfrutar de las actividades finales.

Hoy por la tarde se realiza el desfile tradicionalista, uno de los momentos más esperados por los visitantes, en el que participan agrupaciones gauchas, carruajes y caballos que recorren las calles del predio en una colorida y emotiva demostración de las raíces de la región. Se espera que la jornada esté cargada de emoción y entusiasmo.

Elonce transmitirá el minuto a minuto de la fiesta en vivo, permitiendo que quienes no puedan asistir presencialmente sigan de cerca cada jineteada y cada presentación folclórica. La cobertura incluirá imágenes del desfile y entrevistas con los participantes y organizadores.

Beneficios y facilidades para los asistentes

La programación completa contempla una amplia variedad de actividades culturales y recreativas para toda la familia. Además, los organizadores informaron sobre los beneficios de acceso: jubilados, menores y personas con discapacidad cuentan con entradas reducidas o acceso especial al predio.

Ya abrieron las puertas del predio para recibir al público desde temprano, y se recomienda a los visitantes consultar el mapa de acceso para ubicar los distintos sectores de la fiesta, como las tribunas, los puestos gastronómicos y los espacios destinados a los desfiles y jineteadas.

La Fiesta del Caballo no solo es una celebración de la tradición, sino también un espacio de encuentro social y cultural que busca preservar las costumbres regionales mientras ofrece entretenimiento y gastronomía típica para todos los presentes.

Un cierre esperado con mucha expectativa

Tras tres días de actividades intensas, la última jornada de la Fiesta del Caballo promete ser un cierre memorable, con el desfile tradicionalista como eje central y un repaso de lo mejor de las jineteadas y espectáculos folclóricos.

Además, la jornada incluye una propuesta musical de primer nivel: tocan Corcho González y su conjunto, Giane Iglesias, y el gran cierre musical estará a cargo de Los Majestuosos, que prometen coronar la edición de este año con un espectáculo inolvidable y advirtieron que "preparen las alpargatas".