Policiales Departamento San Salvador

Investigan un presunto caso de abuso sexual infantil en San Salvador

Investigan un caso de abuso sexual infantil en San Salvador. La Fiscalía ordenó allanamiento, secuestro de pruebas y prisión preventiva del sospechoso.

31 de Enero de 2026
Comisaría de San Salvador.
Comisaría de San Salvador. Foto: Archivo Elonce

La justicia de San Salvador tomó intervención en un presunto caso de abuso sexual infantil que conmocionó a la localidad entrerriana. Desde la Unidad Fiscal informaron que, tras recibir la denuncia, se realizaron medidas de rigor para asegurar la investigación, entre ellas un allanamiento, el secuestro de diversos elementos de prueba y la obtención de informes médicos.

 

 

El presunto autor del hecho fue detenido y posteriormente se le dictó prisión preventiva. La Fiscalía de San Salvador aseguró que continuará impulsando la continuidad de su detención durante el avance del proceso penal. Además, se han ordenado medidas adicionales de prueba que resulten útiles para esclarecer los hechos.

 

 

La investigación se ha llevado a cabo de manera exhaustiva, garantizando la preservación de la identidad de la víctima y la protección de sus derechos. La divulgación de información en redes sociales sobre este tipo de delitos es fuertemente desaconsejada, ya que puede generar revictimización y afectar la investigación.

 

 

Acompañamiento a la víctima y su familia

 

Desde la Fiscalía informaron que se mantuvieron reuniones casi diarias con la denunciante, madre de la niña víctima, para garantizar un seguimiento cercano del caso. La Defensoría Pública, representando los derechos de la niña, y el COPNAF trabajan de manera activa para su recuperación, asistencia y acompañamiento junto a su familia, indicó Mercurio Noticias.

 

Las autoridades recalcaron que la protección de la privacidad y la intimidad de la víctima es un imperativo legal en casos de delitos sexuales y violencia de género. Esto asegura que el proceso judicial se lleve a cabo de manera efectiva y que la menor no sufra daños adicionales debido a la exposición mediática o social.

abuso sexual infantil
