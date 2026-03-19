Una pintura antigua quedó retenida en el aeropuerto de Santiago del Estero por posible valor histórico

Una pintura antigua de importante valor histórico fue retenida en el aeropuerto de Santiago del Estero durante un operativo de control. El procedimiento fue realizado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el Aeropuerto Vicecomodoro Ángel de la Paz Aragonés. La intervención se dio en el marco de los controles habituales sobre equipajes.

El hecho ocurrió cuando los agentes detectaron un bulto de grandes dimensiones que no podía ser inspeccionado correctamente por el escáner. Ante esta situación, se solicitó la presencia de la pasajera responsable del equipaje. La mujer explicó que se trataba de una impresión de una obra conocida como Virgen de la Leche, de origen peruano.

Frente a la posibilidad de que se tratara de un bien con valor patrimonial, se activaron los protocolos correspondientes. La pintura antigua quedó bajo análisis para determinar su autenticidad y procedencia. Las autoridades consideraron que podría existir una infracción a la normativa vigente.

Intervención judicial y peritaje

El caso fue puesto en conocimiento del Juzgado Federal, Criminal y Correccional N° 2, a cargo de Sebastián Argibay. Desde allí se ordenó la retención de la obra para su evaluación técnica. La pieza será analizada por la Dirección de Patrimonio Cultural de la provincia.

El objetivo del peritaje es determinar si la pintura antigua forma parte del patrimonio cultural protegido. La legislación vigente establece controles estrictos sobre la circulación de este tipo de bienes. Esto busca evitar el tráfico ilegal de objetos históricos.

Pintura retenida.

En tanto, la pasajera, de nacionalidad argentina, pudo continuar con su viaje hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No obstante, el caso quedó sujeto a la investigación judicial. Las actuaciones continuarán una vez que se obtengan los resultados del análisis.

Controles para evitar el tráfico ilegal

Desde la PSA destacaron que este tipo de operativos forman parte de los controles permanentes en los aeropuertos del país. El objetivo es detectar posibles maniobras vinculadas al traslado irregular de bienes culturales. Para ello, cuentan con personal especializado en la materia.

La retención de la pintura antigua se enmarca en la Ley 25.743 de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico. Esta normativa regula la preservación y circulación de piezas con valor histórico. Las autoridades buscan reforzar los mecanismos de control en este tipo de casos.