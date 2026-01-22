El aeropuerto de Rosario busca sumar vuelos directos al Mundial 2026

Autoridades de la provincia de Santa Fe participan de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), en Madrid, con una agenda que incluye la gestión de vuelos directos desde el aeropuerto de Rosario para el Mundial de Fútbol 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El objetivo es aprovechar la reciente modernización del Aeropuerto Internacional de Rosario Islas Malvinas para sumar nuevas conexiones internacionales, con foco inicial en el evento deportivo, pero con la intención de que algunas rutas puedan sostenerse de manera regular en el tiempo.

Existe una línea de trabajo abierta con Aerolíneas Argentinas para incluir a Rosario en las rutas especiales al Mundial.

“No sólo con la línea de bandera, que ya anunció vuelos especiales, sino con otras empresas también”, explicaron en diálogo con Radio 2. Según detallaron, las gestiones no se limitan al esquema de vuelos charter para el torneo: “Rosario necesita y merece tener algo directo, no solo por el Mundial, sino algo que se mantenga de manera regular”.

En ese marco, el funcionario confirmó contactos con aerolíneas norteamericanas, aunque evitó precisar nombres o plazos, y aclaró que las negociaciones se encuentran en una etapa preliminar.

La renovación del aeropuerto

La estrategia provincial se apoya en la modernización integral del aeropuerto de Fisherton, tras una inversión de 150 millones de dólares, financiada por la provincia de Santa Fe. La ampliación de la terminal y la mejora en la capacidad operativa son presentadas como condiciones necesarias para atraer nuevas rutas internacionales.

Desde el gobierno santafesino sostienen que el Mundial 2026 funciona como disparador, pero que la meta de fondo es consolidar a Rosario como un nodo aéreo del interior del país, capaz de sostener conexiones directas con destinos clave de América del Norte.

Si bien Aerolíneas Argentinas ya anticipó vuelos especiales hacia las sedes mundialistas, la inclusión de Rosario como punto de partida todavía no fue confirmada oficialmente. Lo mismo ocurre con las posibles rutas operadas por compañías extranjeras, que dependen de definiciones comerciales, disponibilidad de flota y autorizaciones bilaterales.

Para Rosario y el sur de Santa Fe, la eventual concreción de vuelos directos implicaría un salto en conectividad en un contexto donde la mayoría de los servicios internacionales siguen concentrados en Ezeiza. El resultado de las gestiones en Fitur será clave para medir si el impulso del Mundial se traduce en rutas concretas.