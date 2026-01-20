Más de 500 millones de pedidos de entradas para el Mundial 2026: cuál es el partido más esperado

El Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, ya dejó cifras impactantes incluso antes de que ruede la pelota. La FIFA confirmó que durante la primera etapa de venta se registraron más de 500 millones de solicitudes de entradas, un número sin precedentes que refleja la enorme expectativa que despierta el certamen más ambicioso de la historia.

La próxima Copa del Mundo contará por primera vez con 48 selecciones, lo que ampliará la cantidad de partidos, sedes y público, y promete movilizar a millones de fanáticos a lo largo y ancho de América del Norte.

Mundial

Un récord histórico en la venta de tickets

El período inicial de venta estuvo abierto durante 33 días, entre el 11 de diciembre de 2025 y el 13 de enero de 2026. Según los datos oficiales, la demanda superó ampliamente cualquier registro previo en la historia de los mundiales.

Entre los países que más entradas solicitaron —sin contar a las naciones anfitrionas— se destacan Alemania, Inglaterra, Brasil, España, Portugal, Argentina y Colombia, confirmando el interés global por el torneo.

La FIFA aclaró que las solicitudes no garantizan la compra automática de los tickets: en los casos en que la demanda supere la disponibilidad, se realizará un sorteo para asignar las entradas.

Entradas para el mundial

Cuál es el partido más esperado

Más allá de la final, que se disputará el 19 de julio en el MetLife Stadium de New Jersey, hubo un encuentro que se posicionó como el más solicitado por los hinchas: el cruce entre Colombia y Portugal, programado para el 27 de junio en Miami.

Otro de los partidos que generó una altísima demanda fue el México vs. Sudáfrica, que marcará el partido inaugural del certamen y simbolizará el comienzo oficial del Mundial 2026, informó Ámbito.

Cómo seguirá la venta de entradas

Desde la FIFA informaron que habrá nuevas etapas de venta a lo largo de los próximos meses. Además, se habilitará una fase de venta de último momento, cercana al inicio del torneo, que funcionará bajo el sistema de orden de llegada, siempre que haya disponibilidad.

Con cifras récord, sedes distribuidas en tres países y una cantidad inédita de selecciones participantes, el Mundial 2026 se perfila como un evento que paralizará al mundo del fútbol desde el primer hasta el último partido.