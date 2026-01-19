La TV Pública transmitirá todos los partidos de Argentina durante el Mundial 2026

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció este lunes que la TV Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos de la Selección durante la Copa del Mundo 2026 tras haber alcanzado un acuerdo comercial.

Mundial

“Gracias a un acuerdo comercial, el costo de los derechos de transmisión no será afrontado con el dinero de los impuestos. Para todos, sin usar la plata de todos”, escribió el funcionario al anunciar la medida de cara al máximo evento del fútbol mundial que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos.

Adorni había anticipado a fines de agosto del año pasado, durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada, que los medios públicos transmitirían el Mundial. En esa oportunidad señaló que se habían iniciado gestiones “para que los argentinos puedan ver el Mundial 2026 de la manera más eficiente posible”. “De hecho, personalmente estoy llevando adelante las gestiones”, dijo cuando todavía era vocero de Presidencia.

Expectativas por el torneo

La Copa Mundial de la FIFA será la vigésima tercera edición del torneo y se desarrollará entre el 11 de junio y el 19 de julio de este año. Es la primera vez que se otorga la sede a tres países. Como particularidad, esta vez serán 48, en lugar de los habituales 32, los equipos que disputarán los partidos para llegar a la ansiada consagración.

Este evento volverá a su calendario tradicional de verano del hemisferio norte después de que la edición anterior en Qatar, que tuvo a la selección argentina como campeona, se celebrara en noviembre y diciembre.

Sorteo Mundial

El certamen tendrá 104 partidos. El inaugural lo protagonizarán México y Sudáfrica, integrantes del Grupo A, el jueves 11 de junio a las 16 en el estadio Azteca de CDMX, sede de otros dos partidos de la primera ronda, uno de 16vos y otro de octavos. La final, en tanto, está programada para el domingo 19 de julio a las 16 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos. Este recinto albergará también cinco encuentros de la etapa de grupos, uno de 16vos de final y uno de octavos.

El debut de los dirigidos por Lionel Scaloni, que integran el Grupo J, será el martes 16 de junio a las 22 frente a Argelia en Kansas City. Luego se enfrentarán el lunes 22, a las 14 y en Dallas, a Austria. Por último, el domingo 28 de junio a las 23 jugarán contra Jordania.