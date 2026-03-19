Prisión perpetua para el hombre que mató a su hijo en Concordia

Jorge Alberto Miño deberá cumplir la pena máxima tras haber sido declarado culpable de asesinar a su hijo en diciembre de 2023, luego de una discusión.
El vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia, Maximiliano Otto Larocca Rees, impuso la pena de prisión perpetua para Jorge Alberto Miño, acusado de haber asesinado a su hijo en diciembre de 2023.
El hombre fue sometido a un juicio por jurados y el pasado 26 de febrero lo declararon culpable, por considerarlo autor material y penalmente responsable del delito de Homicidio agravado por el vínculo.
Durante la audiencia de cesura, efectuada el 4 de marzo último en los Tribunales de Concordia, el Ministerio Público Fiscal, representado por la fiscal Daniela Montangie, solicitó para Miño la pena de prisión perpetua, en tanto que el defensor oficial Eduardo Garay pidió una condena de 26 años de prisión.
Se trató del juicio por jurados número 154 realizado en Entre Ríos desde la entrada en vigencia de este sistema de juzgamiento penal.
El crimen ocurrió el domingo 10 de diciembre de 2023 en inmediaciones de calles Vera Peñaloza y Cortada 61, en el barrio Las Colinas, de la ciudad de Concordia, donde el joven habría mantenido un altercado con su padre.
Según la acusación, tras esa discusión, Joel Alexander Emanuel Miño de 18 años, recibió el disparo efectuado por su progenitor, que le provocó la muerte de manera inmediata en la vía pública.