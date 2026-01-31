Con el horneado del pan casero gigante, se vivió la tercera luna de la Fiesta Provincial en Sauce de Luna

Este sábado se vivió la anteúltima luna de la 14° Fiesta Provincial del Pan Casero en Sauce de Luna, con entrada libre y gratuita. Tras dos noches de gran alegría popular, gastronomía y música folklórica, la edición 2026 va camino al cierre con un amplio marco de público, en una celebración que no ha parado de crecer desde sus inicios.

Las noches de la Fiesta Provincial del Pan Casero de Sauce de Luna se transmiten en vivo por Elonce, en el marco de su ciclo "Nuestras Fiestas", una propuesta que busca difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que destacan a Entre Ríos y la región.

Foto: El Once

Foto: El Once

Foto: El Once

Música, baile, encuentros, aromas que abrazan y un predio colmado de alegrías fueron protagonistas de otra noche inolvidable. Este domingo se celebrará el gran cierre.

3era Noche Fiesta Provincial del Pan Casero - Los Raiceritos

Foto: El Once

2da Noche Fiesta Provincial del Pan Casero 2026 - Jurado del concurso

Como es tradicional, durante el festejo se realizó el amasado del pan gigante, que pesa 70 Kg y mide más de dos metros. Su amasado lleva alrededor de 10 horas desde que se comienza hasta que se saca del horno. Se corta y se comparte con el público.

Cabe recordar que en sus orígenes la fiesta estuvo impulsada por estudiantes del colegio Pancho Ramírez, de esa localidad, con el fin de poner en valor la labor panadera, sus hacedores y la producción.

Foto: El Once

Foto: El Once

2da Noche Fiesta Provincial del Pan Casero Sauce de Luna 2026 - Hablamos con el publico presente

Durante la segunda luna, Laura Rodríguez, una integrante del jurado de la edición 2026 y panadera histórica de Sauce de Luna, explicó a Elonce los comienzos de la fiesta. “No había nada, solo tres hornitos chiquitos, era un escenario hecho con un acoplado. Así se armó todo. Las panaderas traían el pan y las tortas para vender”, recordó.

Acerca de su trabajo como panadera, destacó que elaboraba el pan todos los días en su casa para vender. “Tenía los chicos chiquitos y no tenía otro trabajo”, señaló.

En cuanto a su rol como jurado, Rodríguez detalló: “Tenemos en cuenta la presentación del pan y el sabor. El pan tiene que estar bien livianito, eso es porque está bien cocido y levado”.

Fiesta Provincial del Pan Casero Sauce de Luna 2026 - La gente disfruta y cuenta como prepara pan

Grilla artística para este sábado

En el escenario oficial se presentarán el Ballet Oficial; Grupo Huamá; Los Raiceritos; Juan Manuel Bilat; Los Entrerrianos Isóndú; Los Hermanos Gotte; Pasión Campera; Mario Pereyra y Los Ará Verá.