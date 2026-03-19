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Economía

Los precios de los combustibles en YPF: "En lo que va del mes aumentaron entre un 6% y 8%"

El operador de YPF, Julio Asensio, compartió con Elonce detalles sobre la situación actual de los combustibles. Además, abordó la política de precios que la petrolera implementa a partir de este año.

19 de Marzo de 2026
YPF, El Rutero
YPF, El Rutero

REDACCIÓN ELONCE

El operador de YPF, Julio Asensio, compartió con Elonce detalles sobre la situación actual de los combustibles. Además, abordó la política de precios que la petrolera implementa a partir de este año.

El operador de YPF, Julio Asensio, compartió detalles sobre la situación actual de los combustibles. Además, abordó la política de precios que la petrolera implementa a partir de este año.

 

 

"En estos momentos los precios, de acuerdo a la política que tiene YPF, varían día a día. Hay días que aumentan, hay días que bajan", explicó a Elonce. Según señaló, la fluctuación de precios es una consecuencia directa de la estrategia empresarial de la compañía.

 

En lo que va del mes, los combustibles experimentaron incrementos de entre un 6% y un 8%, “porque siempre se trasladan al precio final los costos reales del petróleo”, explicó.

 

A pesar de los incrementos ya aplicados, Asensio anticipó que podría haber nuevos aumentos en los próximos días, aunque, como él mismo destacó, los formadores de precios, es decir, las petroleras, son quienes toman las decisiones finales: "Nosotros no tenemos comunicación con ellos, los formadores de precio son ellos", sostuvo.

 

 

El impacto del petróleo y la guerra en Medio Oriente

 

Uno de los factores clave que está influyendo en los precios es el aumento en el valor del barril de petróleo, que actualmente supera los 100 dólares. Asensio comentó que este aumento tiene un impacto directo en los precios del mercado interno, aunque, en el caso de Argentina, la situación se ve atenuada por el hecho de que el país produce petróleo y exporta una parte de su producción.

 

"Afecta a todo el mundo, no podemos quedar ajenos a la situación. Al ser productores de petróleo solamente se importa una parte y una parte se exporta, y eso atempera el aumento del barril dentro del país", explicó.

 

 

Consumo

 

También se refirió a la disminución en la cantidad de combustible despachado y aseguró que el movimiento de carga cayó alrededor de un 10% en comparación con el mismo periodo del año pasado.

 

Además, el operador informó que, a raíz de una nueva directiva de la empresa, se está implementando una modalidad de autoservicio en la estación, pero debe adaptar la playa de carga a los nuevos estándares de YPF.

 

 

 

Precios actuales en Paraná

 

Nafta Súper: $1902

 

Nafta Premium: $2062

 

Infinia Diesel: $2168

 

Diesel 500: $2051

 

 

 

 

Combustibles: YPF se suma a los aumentos en Paraná

 

 

La opinión de la gente

 

 

Nueva suba de combustibles: ¿Qué opinan los conductores?

Temas:

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