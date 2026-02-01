 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad Nuestras Fiestas

El Carnaval del País despidió enero a pura fiesta

Más de 19 mil personas disfrutaron del paso de las cuatro comparsas en la quinta de las 11 noches previstas para esta edición.

1 de Febrero de 2026
Imagen de la quinta noche.
Imagen de la quinta noche. Foto: Prensa Carnaval del País.

A las 22 horas, este 31 de enero la pasarela más linda del país vivió la quinta jornada del mayor espectáculo a cielo abierto de la Argentina que volvió a demostrar que es el evento por excelencia del verano.

 

Papelitos, con su propuesta “Vivos” dirigida por Juane Villagra, fue la encargada de abrir la noche, seguida por Ara Yeví con “La resistencia” a cargo de Guillermo Carabajal; luego fue el turno de Marí Marí con su “Genios” dirigida por Gregorio Farina, y el cierre estuvo a cargo de O’ Bahía que presenta “El pescador, el genio y las mil y una noches”, la apuesta de Adrián Butteri.

 

El desfile de las comparsas, que muestran un gran nivel de competencia, fue alentado vivamente por el público que desde las 20 horas había comenzado a llegar a las diferentes ubicaciones elegidas. Vale recordar que las temáticas de cada comparsa están disponibles en la web oficial www.carnavaldelpaís.com.ar

 

Foto: Prensa Carnaval del Pa&iacute;s.
Foto: Prensa Carnaval del País.

 

La quinta noche, que cerró el mes de enero, cumplió todas las expectativas con una intensa semana de consultas y fuerte concurrencia en las boleterías. Restan seis jornadas para continuar viviendo el Carnaval del País: 7, 14, 21 y 28 de febrero, más el fin de semana largo de carnaval los días 15 y 16 de febrero.

 

La fecha, como todas las anteriores, pudo verse en vivo a través del streaming en la cuenta oficial del Carnaval en YouTube (Carnaval del País) y permanecerá disponible para ser vista en cualquier momento desde todo el mundo.

 

¿Dónde adquirir las entradas?

 

Las entradas y ubicaciones pueden adquirirse en forma presencial en la boletería del Corsódromo, de miércoles a viernes de 9 a 13 y de 17 a 21 horas, el sábado de 9 al cierre en horario corrido. También pueden comprarse tickets y ubicaciones en www.allaccess.com.ar

 

Foto: Prensa Carnaval del Pa&iacute;s.
Foto: Prensa Carnaval del País.

 

Los residentes en el departamento Gualeguaychú cuentan con el beneficio del 50% de descuento en el valor de la entrada general, siempre y cuando sea adquirida en forma presencial (sólo los días viernes y sábados) presentando DNI que acredite el domicilio. Dicho beneficio no es válido para las noches del fin de semana largo de Carnaval.

Temas:

Carnaval de Gualeguaychú
