Secuestraron mercadería ilegal por más de 126 millones de pesos en allanamientos

En el marco de una investigación judicial, fuerzas federales secuestraron mercadería ilegal valuada en más de 126 millones de pesos durante una serie de allanamientos realizados en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Los operativos se llevaron a cabo en locales comerciales ubicados tanto en la Ciudad como en la provincia.

El procedimiento fue ejecutado por personal de la Prefectura Naval Argentina, que actuó por orden del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 1. La causa tiene como eje la comercialización de productos electrónicos ingresados al país sin la documentación correspondiente. La pesquisa buscaba identificar y retirar del mercado esa mercadería ilegal.

Allanamientos y elementos incautados

Durante los operativos, los efectivos incautaron una importante cantidad de dispositivos electrónicos. Entre los elementos secuestrados se encuentran más de 200 teléfonos celulares, además de consolas de videojuegos, computadoras, tablets y parlantes. También se decomisaron electrodomésticos y otros artículos de origen extranjero.

Según se informó oficialmente, todos los productos carecían de respaldo aduanero que acreditara su ingreso legal al país. Por ese motivo, la mercadería ilegal fue retirada de los comercios donde se encontraba a la venta. En el procedimiento también se secuestró documentación relevante para la investigación.

Allanamiento Prefectura.

Las requisas permitieron reunir material tanto en soporte físico como digital. Estos elementos serán analizados en el marco de la causa para determinar responsabilidades. El valor total de lo incautado supera los 126 millones de pesos.

Intervención judicial y participación de organismos

La investigación está a cargo del juez Ezequiel Berón de Astrada, con intervención de la Secretaría N° 2. Las órdenes de allanamiento fueron libradas con el objetivo de detectar productos electrónicos sin aval aduanero en distintos puntos del AMBA. La causa se encuadra dentro de delitos vinculados al contrabando.

Del operativo participaron distintas áreas especializadas de la Prefectura Naval Argentina. Además, colaboró personal de la Dirección General de Aduanas. El trabajo conjunto permitió avanzar en la detección y secuestro de la mercadería ilegal que se comercializaba en los locales inspeccionados.

Desde las autoridades señalaron que este tipo de procedimientos buscan combatir el ingreso irregular de productos al país. También apuntan a garantizar condiciones de competencia equitativas en el mercado. La causa continúa en etapa de investigación y no se descartan nuevas medidas.