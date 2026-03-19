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Policiales Operativo por narcomenudeo  

Secuestraron droga tras varios allanamientos en Concepción del Uruguay

La Policía realizó tres allanamientos por narcomenudeo y secuestró cocaína, marihuana y más de 17 kilos de cannabis. Cinco personas fueron identificadas en el procedimiento.

19 de Marzo de 2026
Allanamientos por narcomenudeo en La Histórica
Allanamientos por narcomenudeo en La Histórica

La Policía realizó tres allanamientos por narcomenudeo y secuestró cocaína, marihuana y más de 17 kilos de cannabis. Cinco personas fueron identificadas en el procedimiento.

Tres allanamientos por narcomenudeo se realizaron en el marco de una investigación iniciada en 2023, con intervención de la Fiscalía N°3, a cargo de la fiscal María Becker. Los operativos se llevaron a cabo en barrios de la localidad de Concepción del Uruguay, donde se detectó la venta de sustancias ilícitas.

 

Los operativos comenzaron alrededor de las 18 y se extendieron hasta la medianoche del miércoles, desarrollándose en los barrios Santa Teresita y 30 de Octubre, donde se investigaba la presunta comercialización de estupefacientes.

Como resultado, se identificó a cinco personas mayores de edad, dos mujeres y tres hombres, quienes quedaron supeditados a la causa.

 

Durante los allanamientos, se secuestraron sustancias ilícitas fraccionadas para la venta, entre ellas cocaína, marihuana y cannabis sativa. En este último caso, una vez deshojada, se determinó un peso total de 17,052 kilogramos.

 

Además de la droga, se incautaron distintos elementos vinculados a la comercialización, que serán incorporados como prueba en la causa judicial.

 

 

Temas:

narcomenudeo allanamientos Concepción de Uruguay policiales
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