Secuestraron droga tras varios allanamientos en Concepción del Uruguay

Tres allanamientos por narcomenudeo se realizaron en el marco de una investigación iniciada en 2023, con intervención de la Fiscalía N°3, a cargo de la fiscal María Becker. Los operativos se llevaron a cabo en barrios de la localidad de Concepción del Uruguay, donde se detectó la venta de sustancias ilícitas.

Los operativos comenzaron alrededor de las 18 y se extendieron hasta la medianoche del miércoles, desarrollándose en los barrios Santa Teresita y 30 de Octubre, donde se investigaba la presunta comercialización de estupefacientes.

Como resultado, se identificó a cinco personas mayores de edad, dos mujeres y tres hombres, quienes quedaron supeditados a la causa.

Durante los allanamientos, se secuestraron sustancias ilícitas fraccionadas para la venta, entre ellas cocaína, marihuana y cannabis sativa. En este último caso, una vez deshojada, se determinó un peso total de 17,052 kilogramos.

Además de la droga, se incautaron distintos elementos vinculados a la comercialización, que serán incorporados como prueba en la causa judicial.