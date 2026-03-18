Detuvieron a una pareja tras atacar a policías con un cuchillo en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Un hombre intentó agredir a efectivos con un arma blanca y fue reducido. Su pareja también atacó a los uniformados. Ambos fueron detenidos y trasladados a la Alcaidía.
Un hombre intentó atacar a policías con un cuchillo en Paraná y fue detenido junto a su pareja tras un violento episodio registrado en el marco de un operativo de prevención. El hecho ocurrió en la intersección de calles Salvador del Carril y Pichón Sánchez.
El procedimiento se inició luego de un llamado que alertó sobre un conflicto familiar. Al llegar, los efectivos fueron abordados por el agresor, quien intentó atacarlos con un arma blanca, pero fue rápidamente reducido.
Durante la intervención, la pareja del hombre también intentó agredir al personal policial, por lo que fue demorada en el lugar.
Intervención judicial y secuestro
El fiscal en turno dispuso la detención de ambos involucrados y su traslado a la Alcaidía de Tribunales.
Además, se procedió al secuestro de la cuchilla utilizada en el intento de agresión.