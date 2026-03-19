El Gobierno oficializó al nuevo titular de ANSES tras la renuncia de Bearzi

El Gobierno nacional designó nuevo titular de ANSES tras la renuncia de Fernando Omar Bearzi, oficializada mediante el Decreto 162/2026, firmado por el presidente Javier Milei y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

La medida estableció que la dimisión de Bearzi se hizo efectiva a partir del 17 de marzo de 2026, mientras que la designación de su reemplazante comenzó a regir desde el 18 de marzo.

En ese marco, el Ejecutivo nombró al licenciado Guillermo Héctor Arancibia como nuevo director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo descentralizado que depende de la Subsecretaría de Seguridad Social.

El decreto fue dictado en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 7 de la Constitución Nacional.

Asimismo, en el texto oficial se incluyó un agradecimiento al funcionario saliente por los servicios prestados durante su gestión al frente del organismo previsional.

Alcance de la medida

La ANSES es el organismo encargado de la administración de prestaciones sociales, jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares en todo el país, por lo que el cambio de conducción adquiere relevancia en el esquema de políticas sociales del Gobierno.

La designación de Arancibia se enmarca en la reorganización de áreas clave dentro del Ministerio de Capital Humano, en un contexto de reformas en el sistema previsional y de asistencia social.