Tras los dichos del presidente de Uruguay: Frigerio valoró el diálogo, pero insistió en relocalizar la planta

El gobernador de Entre Ríos, Frigerio, se expresó tras las declaraciones del presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, en torno al proyecto industrial que se proyecta instalar en Paysandú, frente a la ciudad de Colón. A través de sus redes sociales, el mandatario provincial destacó la importancia del diálogo entre ambos países. Sin embargo, ratificó su postura de solicitar la relocalización de la planta.

La intervención de Frigerio se dio en un contexto de creciente preocupación en la provincia por el posible impacto ambiental y económico del emprendimiento. En particular, las autoridades entrerrianas han manifestado inquietudes por las consecuencias que podría tener en el desarrollo turístico de la región. El proyecto volvió a generar tensiones en la relación bilateral.

El planteo de Entre Ríos

En su mensaje, Frigerio valoró la predisposición del gobierno uruguayo a buscar consensos. “Celebro y acompaño la voluntad de alcanzar acuerdos”, expresó el mandatario. Al mismo tiempo, remarcó que el camino debe ser el diálogo y la construcción de entendimientos entre ambas partes.

No obstante, el gobernador sostuvo que esa postura no implica resignar el reclamo entrerriano. “Apoyamos la llegada de nuevas inversiones tanto en Uruguay como en Argentina, pero eso no es contradictorio con nuestro planteo de relocalizar el proyecto para cuidar el desarrollo turístico y el empleo entrerriano”, afirmó.

Celebro y acompaño la voluntad de alcanzar acuerdos. Coincido con el Presidente @OrsiYamandu: el camino siempre es el diálogo y la búsqueda de consensos, en eso estamos trabajando hace más de un año. Apoyamos la llegada de nuevas inversiones tanto en Uruguay, país hermano, como… https://t.co/YPdUj4jDoz — Rogelio Frigerio (@frigeriorogelio) March 19, 2026

Desde la provincia se insiste en que la ubicación prevista podría afectar actividades económicas clave vinculadas al turismo. Por ese motivo, Frigerio reiteró que el objetivo es encontrar una alternativa que contemple tanto la inversión como la protección del entorno local.

Diálogo diplomático y antecedentes

El posicionamiento del gobernador se da luego de que el presidente uruguayo manifestara su intención de avanzar en acuerdos con Argentina. Yamandú Orsi señaló que existen gestiones diplomáticas en marcha para evitar que el conflicto escale. En ese marco, también se produjeron contactos entre autoridades de ambos países.

El debate por el proyecto industrial se suma a antecedentes de tensión entre Argentina y Uruguay por emprendimientos sobre el río compartido. En ese contexto, desde Entre Ríos se han expresado cuestionamientos vinculados al impacto ambiental. Frigerio ya había advertido previamente sobre la necesidad de evitar conflictos similares a los del pasado.