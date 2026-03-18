Ambientalistas buscan impedir la instalación de la refinería frente a Colón: "Tiene que intervenir el Estado nacional"

La comunidad ambientalista y sectores sociales organizados expresan una creciente inquietud porque ambientalistas buscan impedir la instalación de la refinería frente a Colón. El motivo principal de rechazo es la proximidad del proyecto Global HIF —una planta de combustibles sintéticos que incluye producción de hidrógeno y derivados— a la ciudad de Colón, en el departamento de Paysandú, Uruguay, a apenas 3.000 metros de distancia, lo que podría tener efectos nocivos en la población y el ecosistema ribereño.

Carlos Serratti, integrante de la multisectorial Somos Ambiente, sintetizó el sentimiento de una parte importante de la población cuando afirmó: "es demasiada la preocupación como para que todo el mundo esté tranquilo", refiriéndose a la falta de respuestas claras por parte de autoridades uruguayas y argentinas sobre la viabilidad ambiental del emprendimiento.

En un encuentro con autoridades provinciales y representantes ciudadanos realizado el lunes, Serratti insistió en la necesidad de relocalizar el proyecto: "lo que tenemos desde siempre [es que] Uruguay relocalice, no tenemos nada que objetar sobre la planta en sí", pero subrayó que no debería ubicarse frente a Colón, por los posibles perjuicios a la salud de los vecinos y a la economía local.

Falta de respuestas y llamado al Estado

La multisectorial ha insistido en obtener una respuesta formal que vaya más allá de trámites administrativos. Serratti agregó que han presentado documentos tanto a la legislatura de Entre Ríos como al gobernador, con solicitudes para que intervenga el Estado Nacional argentino: "tiene que intervenir el Estado nacional, que se declaren situación de seriedad y de emergencia para la provincia por este tema".

El entrevistado dialogó en Noticias a la Noche. Foto: Elonce.

La falta de información formal ha generado además inquietud respecto al rol de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) y de la Cancillería argentina. Según Serratti, ambos organismos "no han recibido información todavía", lo que contraviene fallos del Tribunal Internacional de Justicia sobre la obligación de transparencia en proyectos transfronterizos de impacto ambiental.

En relación con las respuestas de autoridades políticas, el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, ha manifestado intenciones de diálogo con Argentina para avanzar en acuerdos que permitan el desarrollo del proyecto, aunque desde Somos Ambiente no se consideran adecuadas sin la inclusión de voces expertas y comunitarias.

Impacto ambiental y futuro del proyecto

Los opositores al proyecto señalan que la ubicación frente a Colón no solo expone a la ciudad a posibles emisiones nocivas, sino que también podría afectar actividades económicas como el turismo y la pesca, altamente dependientes de la calidad ambiental del río Uruguay. Serratti insistió en la necesidad de un análisis serio: "lo último que tienen que hacer es la presentación del estudio de impacto ambiental considerando a Colón", advirtiendo que aún no hay certeza de que tal estudio se esté realizando con participación ciudadana.

Mientras tanto, ambientalistas y organizaciones sociales se organizan para continuar con movilizaciones, campañas informativas y presentaciones formales ante organismos nacionales e internacionales, con la intención de frenar el avance del proyecto o lograr su relocalización fuera de zonas urbanas sensibles, como la ciudad de Colón y su área metropolitana.