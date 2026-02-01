Vacaciones de verano 2026: Entre Ríos, entre los destinos más elegidos por los turistas argentinos en enero

El turismo interno volvió a ser protagonista en enero de 2026 y Entre Ríos se ubicó entre las provincias más elegidas por los turistas argentinos. Según el informe del Observatorio de Turismo, el primer mes del año dejó elevados niveles de ocupación hotelera y una importante circulación de visitantes en todo el país, con un desempeño destacado del litoral argentino.

Desde el sector turístico valoraron el trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado. “Enero fue un mes muy positivo para el turismo nacional, con destinos que lograron sostener altos niveles de ocupación gracias a una estrategia de promoción sostenida”, señaló Laura Teruel, presidenta de la Cámara Argentina de Turismo (CAT). Además, anticipó que la campaña Elegí Argentina continuará durante febrero, con expectativas de un nuevo impulso por los feriados de Carnaval.

Entre Ríos, protagonista del verano

Entre Ríos superó los 2 millones de visitantes durante enero y alcanzó un promedio provincial de 66% de ocupación hotelera, consolidándose como uno de los principales destinos del verano 2026. Las propuestas vinculadas al turismo termal, los ríos y las actividades al aire libre fueron claves para atraer a familias y grupos de amigos.

La región de Tierra de Palmares, integrada por Colón, Villa Elisa y San José, se ubicó entre las más demandadas del país, con un nivel de ocupación cercano al 76%. En estas localidades, la combinación de complejos termales, playas sobre el río Uruguay y eventos culturales generó una alta afluencia de visitantes a lo largo de todo el mes.

También se destacaron otros destinos entrerrianos como Federación, uno de los polos termales más importantes del país; Gualeguaychú, con una variada agenda cultural y recreativa; y Concordia, que mantuvo buenos niveles de ocupación impulsados por el turismo de cercanía.

Buen desempeño del litoral y otras regiones

Además del fuerte protagonismo de Entre Ríos, el litoral argentino mostró cifras positivas. Iguazú promedió un 82% de ocupación hotelera, mientras que Santa Fe cerró enero con más de 200.000 turistas y un promedio cercano al 60%.

En la costa atlántica, Pinamar y Cariló volvieron a liderar la demanda, mientras que Córdoba se consolidó como uno de los grandes ganadores del verano, con más de 2,4 millones de visitantes y ocupaciones cercanas al pleno en varias localidades. La Patagonia, en tanto, cerró enero con números sólidos en destinos como Bariloche, San Martín de los Andes y Ushuaia.

El informe del Observatorio de Turismo confirmó que enero dejó un arranque de temporada muy favorable, con una distribución equilibrada de visitantes en todo el país y un rol destacado de Entre Ríos dentro del mapa turístico nacional. Para febrero, el sector apuesta a sostener la actividad con el impulso de los carnavales y el continuo crecimiento del turismo interno.