Paraná tendrá cuatro noches de carnaval: días y costo de las entradas

Del viernes 13 al lunes 16 de febrero se realizar el carnaval de la ciudad de Paraná. El evento, que tendrá lugar en calle Salvador Maciá, es organizado por la Municipalidad de Paraná junto a la Red de Artistas del Carnaval Paranaense (RACP).

La edición 2026 volverá a reunir a comparsas, baterías y agrupaciones carnavaleras en el predio de Salvador Maciá (entre General Gervasio Artigas y Coronel Uzin), consolidando al carnaval como una de las principales celebraciones populares de la ciudad.

El atractivo central será el Desfile de Competencia, que se desarrollará durante tres noches consecutivas: viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de febrero. Además, el lunes 16 se llevará a cabo la Noche de Coronación, que incluirá una nueva edición de Tracatá, propuesta especialmente pensada para las infancias.

Durante las tres primeras noches, el predio abrirá a las 20 horas y el desfile comenzará a las 21 horas. En la última jornada, el Tracatá se desarrollará de 20 a 21 horas y el Desfile de Coronación se llevará a cabo a continuación, manteniéndose la apertura del predio desde las 19 horas.

Entradas y accesos

El valor de la entrada general será de $5.000. Los menores de 10 años no abonarán entrada. Se habilitará el cobro electrónico, y las boleterías estarán ubicadas en las intersecciones de General Gervasio Artigas y Calle Coronel Uzin.

El evento contará con un Patio Gastronómico, coordinado por las agrupaciones carnavaleras, donde el público podrá disfrutar de una variada oferta de comidas y bebidas. Cabe recordar que no se podrá ingresar con objetos de vidrio o punzantes para garantizar la seguridad de todos los asistentes.

Agrupaciones participantes

El despliegue en pista contará con la participación de:

- Comparsas Categoría A: Samba Oeste Litoral, Colibrí, Emperatriz e Iporá.

- Comparsas Categoría B: Fantasía y Alma Verde.

- Baterías: Do Samba Ibicuy, Imperial y Puro Swing.

- Conjuntos Carnavalescos: Merlín, Ritmos Libres y El Regreso de los Colombianos.

Tracatá Carnaval de las Infancias

El lunes 16 de febrero, previo a la Noche de Coronación, las infancias serán protagonistas de una nueva edición de Tracatá, con la participación de las agrupaciones que se inscriban hasta el viernes 6 de febrero. Las inscripciones para el Carnaval de las infancias se habilitan el lunes 2 de febrero.