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Paraná Fiebre por la pesca en el río Salado

Capturaron otro gran surubí en el Puente Carretero y creció la presencia de pescadores: video

Tras una captura récord, trabajadores lograron pescar otro surubí de gran porte en Santa Fe. El hecho generó una masiva convocatoria de pescadores en el Puente Carretero.

18 de Marzo de 2026
Pescaron otro gran surubí en el Puente Carretero.
Pescaron otro gran surubí en el Puente Carretero. Foto: (Elonce).

REDACCIÓN ELONCE

Tras una captura récord, trabajadores lograron pescar otro surubí de gran porte en Santa Fe. El hecho generó una masiva convocatoria de pescadores en el Puente Carretero.

Trabajadores pescaron otro gran surubí en el Puente Carretero y la zona se llenó de pescadores que buscan repetir la hazaña. El episodio ocurrió sobre el río Salado, donde en los últimos días se registraron capturas que despertaron el interés de aficionados.

Luego de que un joven pescador lograra sacar un ejemplar de más de nueve kilos, el lugar se convirtió en un punto de atracción para quienes practican pesca deportiva. Este miércoles, se contabilizaron al menos 25 pescadores sobre el puente y ocho lanchas en el agua.

 

En ese contexto, un grupo de trabajadores de la obra de conexión entre Santa Fe y Santo Tomé capturó otro surubí de gran porte, en un hecho que fue registrado en video.

 

Crece la convocatoria en la zona

 

Las imágenes, a las que accedió Elonce, muestran el momento en que los trabajadores luchan para sacar al pez del agua hasta concretar la captura.

Capturaron otro gran surubí y creció la presencia de pescadores en el Puente Carretero

El fenómeno reavivó el interés por el “tigre del Paraná”, una de las especies más buscadas por pescadores de la región. La seguidilla de capturas consolidó al Puente Carretero como uno de los puntos más convocantes en los últimos días.

 

Temas:

Pesca surubí puente pescadores video
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