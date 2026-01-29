Carnavales de Paraná 2026: Samba Oeste Litoral prepara trajes y coreografías para la apertura

REDACCIÓN ELONCE
Los Carnavales de Paraná 2026 comienzan a tomar forma con los preparativos de trajes, percusión y temática de Samba Oeste Litoral, que abrirá la fiesta en la ciudad.
Los Carnavales de Paraná 2026 ya están en marcha y los preparativos avanzan con intensidad en los talleres de confección y los ensayos de los grupos participantes. Samba Oeste Litoral será la encargada de abrir la fiesta y ya trabajan en los trajes, la percusión y la puesta en escena que darán inicio al evento.
Nora, una de las mujeres a cargo de la confección, comentó los avances a Elonce: “La noche de apertura es de Samba Oeste Litoral y el sábado abrimos el carnaval”. Su marido, Esteban, agregó detalles sobre la elaboración de los materiales: “Es quien se encarga de las estructuras de espaldares y emplumador y aparte, genera gran parte del material plástico que tiene que ver con el plumaje falso. Nosotros hacemos mucho trabajo de reciclado y reutilización de materiales de desecho. Esteban ha trabajado para hacer una técnica de faisanes falsos con plásticos. Cada faisán es una botella de una medida de una botella porque se lava, se corta en espiral, tiene un largo específico, se la dobla y tiene tres niveles de pintura: primero se le da el color, después se pinta a mano cada una de las manchas y luego se las barniza”.
La temática de este año será “Cábalas”, que invita a reflexionar sobre las creencias y rituales de la comunidad. “Se presenta ‘cábalas’. Se trata de una pregunta como comunidad en qué cree cada uno de nosotros, a qué invocamos cuando algo está trabado y no se puede acomodar. Por ejemplo, nuestra comisión de frente va a representar al santo de los músicos, a San Pugliese, que cuenta la leyenda que cada vez que los músicos tienen un problema, sobre todo Charly García hizo famosa esta historia, ponía un disco de Pugliese y se acomoda todo”, explicó Nora.
Ensayos y preparación de Samba Oeste Litoral
Los ensayos ya comenzaron para coordinar la percusión, los pasos de baile y la sincronización del grupo. “Estamos ensayando en el Juan L. Ortiz los martes a 19:30 horas y en la Plaza Ramírez los miércoles a 20:30 horas con nuestro grupo de percusión”, detalló Nora.
Samba Oeste Litoral llega a su quinta edición participando en los Carnavales de Paraná, con un historial de dos campeonatos y un subcampeonato. Su experiencia garantiza un espectáculo cuidado en cada detalle, desde los trajes hasta la música y la coreografía.
El uso de materiales reciclados y la dedicación artesanal en cada traje demuestran la combinación de creatividad y sostenibilidad que caracteriza al grupo. Cada elemento se planifica para generar impacto visual sin descuidar el mensaje cultural de la temática.