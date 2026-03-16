Confirmaron que tendrá continuidad el curso y división de Mecánica Vial en la EET Nº21

REDACCIÓN ELONCE
La Escuela Técnica Nº 21 y autoridades del CGE se reunieron este lunes y se garantizó la continuidad del curso” quinto segunda de Mecánica Vial", tras la preocupación generada por un posible cierre. "Los chicos retomarán las clases este martes", indicaron a Elonce.
La Escuela Técnica Nº 21 y autoridades del CGE se reunieron este lunes y se garantizó la continuidad del curso” quinto segunda de Mecánica Vial”, tras la preocupación generada por un posible cierre de la división.
Soledad, en representación de los padres, relató a Elonce cómo se desarrolló la reunión: “Estuvieron desde Departamental de Escuelas y Supervisión. Nos dejaron plantear, desde nuestro lugar como padres y como estudiantes, todo lo que teníamos para decir. Hubo muy buen diálogo y se llegó a un acuerdo para que la división de quinto segunda de Mecánica Vial siga. Va a haber continuidad. Es un compromiso por parte de los papás, de los alumnos y de la Dirección Técnica de Escuelas. Estamos esperando que se cierren todos los trámites y demás, pero supuestamente los chicos retomarían las clases este martes ”.
El motivo del posible cierre, según relató Soledad, estaba relacionado con la matrícula. “Habían dado de baja la división. Los chicos habían arrancado normalmente el 2 de marzo, tuvieron dos semanas de clases y el jueves nos enteramos que no tenían clases. El viernes por la tarde tuvimos una reunión de padres donde nos comunicaron eso, que habían dado de baja a quinto segunda de Mecánica Vial. Ahí fue donde empezó toda la movilización. Además, en esa reunión no hubo personal de Dirección de Escuelas y del CGE, solo directivos de la escuela que nos expresaron todo lo que había pasado, porque para ellos también fue repentino, no es que fue una decisión de mucho tiempo atrás, sino que pasó todo la semana pasada”.
Dijo que “todo se basa en la matrícula, en la trayectoria de los chicos, que gracias a eso fue que le dieron continuidad. Hay una realidad y es que están haciendo muchos recortes a nivel económico. Como la escuela tiene la matrícula con titularidad de profesores a la mañana y los de la tarde son contratados, cuando evalúan la continuidad de una división, a veces son números, no son personas detrás. Eso también se planteó. La trayectoria de ellos viene desde primer año, se incorporó otro chico este año, tienen un legajo excelente, son excelentes estudiantes, compañeros y demás. Eso fue lo que permitió que sigan. También hay que reconocer la apertura desde el otro lado, pero es una realidad que está pasando y había 14 profesores que se quedaban sin las horas. No solamente nos afectaba a nosotros como familia, sino que los profesores también en la parte económica”.
Los estudiantes del curso también expresaron su alivio y entusiasmo. Santino afirmó: “Para seguir con el curso es muy importante. Vinimos de primero, es un grupo muy unido y es muy importante seguir a la tarde, pelear por nuestro derecho, como tenemos los estudiantes y es muy lindo que se haya podido seguir con este curso”.
Otro joven agregó: “Para mí es importante que siga este curso porque a mí siempre me apoyaron ellos y si cerrar el curso para mí no iba. Gracias a Dios se sigue”.
Facundo explicó la especialización de la división: “Hay mucho trabajo diario, quizás para quienes no saben, es una escuela normal, solo que en los talleres se aprende bastante sobre motores, todo lo que son los autos. Todos los motores que estaban ahí afuera eran los que trabajamos nosotros”.
Benjamín destacó la importancia del grupo: “Somos nueve en el curso. La verdad estamos muy contentos de que por el momento se haya encontrado una posible solución y que podamos seguir nosotros juntos, porque entre nosotros siempre nos cuidamos, nos pasamos las tareas, hacemos, tratamos de hacer las cosas bien porque a la escuela venimos a aprender. Cuando estamos estudiando al frente de un motor, tenemos en cuenta todo lo que nos enseñan para hacer una correcta formación técnica”. Elonce.com