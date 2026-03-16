Intensa búsqueda de una niña mendocina: su madre incumplió una orden judicial y le cambió el nombre

La Justicia de Mendoza busca a Sur Álvarez Tovar, de 7 años. Su madre incumplió una orden de restitución y la habría estado presentando con otro nombre.
La Justicia de Familia de Mendoza activó un operativo de búsqueda para localizar a Sur Álvarez Tovar, una niña de siete años oriunda del departamento Maipú, cuyo paradero es desconocido desde el año pasado. Según informaron fuentes judiciales, la menor habría sido trasladada a la provincia de Buenos Aires por su madre, Sofía Micaela Tovar, y en los últimos registros la mujer la presentaba con otro nombre.
El caso se hizo público el sábado, cuando el Poder Judicial mendocino autorizó la difusión de la imagen y los datos de la niña con el objetivo de facilitar su localización. La última información ubica a madre e hija en la localidad de San Isidro, en el norte del conurbano bonaerense.
La búsqueda involucra a la Policía Federal Argentina y a las policías de Buenos Aires y Mendoza. La niña habría residido junto a su madre en distintos alquileres temporarios de la zona norte bonaerense, principalmente en San Isidro y Vicente López.
Investigación y pistas del paradero
La abogada Andrea Maturana, representante legal del padre de la niña —un arquitecto identificado judicialmente como A. A.— explicó que el caso se encuentra en plena investigación y que la restitución de la menor ya fue ordenada por la Justicia.
“Ella está en el orden del día desde la semana pasada. Toda la policía la busca. En cuanto alguien aporte información y la encuentren, serán trasladadas a Mendoza”, indicó la letrada.
Según la información reunida, en algunos lugares donde residieron, la mujer habría presentado a la niña con el nombre de “Jazmín”, lo que generó confusión sobre su identidad.
La abogada expresó que la familia mantiene la esperanza de que alguna persona pueda reconocer a la menor. “Confiamos en que alguien vea la foto de la nena, tal vez algún padre o madre del colegio al que esté asistiendo, y dé aviso a la policía”, sostuvo.
Contexto familiar y antecedentes judiciales
El conflicto judicial se originó en 2021, cuando los padres de la niña se separaron. A comienzos de 2022 la mujer solicitó una prohibición de acercamiento contra el padre y posteriormente lo denunció por abuso sexual.
Esa denuncia fue investigada por la Justicia, pero no se encontraron pruebas que permitieran imputar al hombre. Finalmente, la causa fue archivada en 2024.
De acuerdo con registros de la Dirección General de Escuelas de Mendoza, la niña había finalizado el nivel inicial. Sin embargo, en febrero de 2025 la madre no la volvió a inscribir en el sistema educativo y ambas dejaron de residir en Maipú, en una vivienda que era alquilada por el padre.
Ante la falta de información sobre su paradero, el arquitecto presentó una denuncia por paradero ese mismo mes.
Últimos movimientos y pérdida de contacto
Meses después, en mayo de 2025, la mujer fue localizada en una zona cercana a San Isidro. En ese momento se logró identificar un domicilio y un número telefónico.
Incluso, en julio de ese año, participó de una audiencia virtual con un abogado mendocino, en la que informó un nuevo domicilio y aseguró que la niña se encontraba bajo tratamiento psicológico. En esa instancia apeló la sentencia de restitución, aunque la apelación no fue tramitada.
Posteriormente, a través de una denuncia penal, se logró identificar un domicilio previo y una escuela en Vicente López donde la niña habría asistido durante 2025.
Cuando se intentó ejecutar la orden de restitución judicial, las autoridades se encontraron con que el último domicilio registrado correspondía a un alquiler temporario y que madre e hija ya no se encontraban allí.
Vecinos del lugar indicaron que la mujer había vivido un tiempo con una niña llamada “Jazmín” y que posiblemente se trasladaría a otro establecimiento educativo.
Desde entonces, el rastro de ambas se perdió.
Orden judicial de restitución
El proceso judicial se tramita ante los tribunales de Gestión Judicial Asociada de Familia de Maipú, a cargo de la jueza Natalia Lorena Vila.
La magistrada ordenó la restitución de la niña a su padre, tras constatar el incumplimiento de la orden judicial y el presunto ocultamiento de la menor por parte de su madre.
Según consta en el expediente, el último paradero conocido continúa siendo San Isidro, aunque no se descartan cambios de domicilio, de escuela o incluso modificaciones en la identidad de la niña.
La resolución también dispuso la intervención de organismos especializados y del Ministerio Público Pupilar, encargado de garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Difusión de datos y pedido a la comunidad
Para facilitar la localización, la Justicia autorizó la difusión pública de la imagen, datos y señas particulares de Sur Álvarez Tovar en medios de comunicación y plataformas de alcance masivo.
Desde el Poder Judicial de Mendoza recordaron que este tipo de medidas se adoptan dentro de procesos de familia y buscan asegurar el interés superior de la niña, así como el cumplimiento de las decisiones judiciales.
Las autoridades solicitaron además la colaboración de la comunidad. Ante cualquier información relevante sobre el paradero de la menor, se pide comunicarse con la comisaría más cercana o con el número de emergencias 911.
La investigación continúa y las fuerzas de seguridad mantienen activo el operativo de búsqueda en distintas jurisdicciones del país.